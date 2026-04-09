Ciudadanos peruanos en Puerto Rico podrán participar de las elecciones generales de su país

El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico y las Islas Vírgenes anunció este jueves que los ciudadanos peruanos residentes en la isla podrán votar paralelamente a las elecciones generales de Perú que se celebrarán este domingo, 12 de abril.

La agencia explicó, en declaraciones escritas, que, en Puerto Rico, el sufragio se realizará en la sede del Conservatorio de Música de Puerto Rico, ubicado en el avenida Ponce de León, número 951, en el sector Miramar de San Juan, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para elegir al presidente de la república, vicepresidentes, senadores y diputados a nivel nacional, y en el exterior podrán votar por senadores y diputados residentes en el extranjero y representantes al Parlamento Andino”, señaló en la misiva Celinda Zárate Vargas, cónsul honoraria.

“Según el padrón electoral emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en Puerto Rico están inscritos para votar 819 ciudadanos peruanos”, añadió Zárate Vargas.

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Para ejercer su derecho al voto, los ciudadanos deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) con domicilio en Puerto Rico, vigente o vencido. Para cualquier información adicional, los interesados pueden llamar al 787-587-9767, o escribir a czarate@consulado-peru.com.