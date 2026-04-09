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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ciudadanos peruanos en Puerto Rico podrán participar de las elecciones generales de su país

El Consulado Honorario del Perú informó que la votación en la isla se celebrará el domingo en el Conservatorio de Música

9 de abril de 2026 - 5:27 PM

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Personas asisten al cierre de campaña del candidato a la presidencia de Perú del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánche, este miércoles en la plaza Dos de Mayo en Lima. (Paul Vallejos)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico y las Islas Vírgenes anunció este jueves que los ciudadanos peruanos residentes en la isla podrán votar paralelamente a las elecciones generales de Perú que se celebrarán este domingo, 12 de abril.

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La agencia explicó, en declaraciones escritas, que, en Puerto Rico, el sufragio se realizará en la sede del Conservatorio de Música de Puerto Rico, ubicado en el avenida Ponce de León, número 951, en el sector Miramar de San Juan, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para elegir al presidente de la república, vicepresidentes, senadores y diputados a nivel nacional, y en el exterior podrán votar por senadores y diputados residentes en el extranjero y representantes al Parlamento Andino”, señaló en la misiva Celinda Zárate Vargas, cónsul honoraria.

“Según el padrón electoral emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en Puerto Rico están inscritos para votar 819 ciudadanos peruanos”, añadió Zárate Vargas.

Para ejercer su derecho al voto, los ciudadanos deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) con domicilio en Puerto Rico, vigente o vencido. Para cualquier información adicional, los interesados pueden llamar al 787-587-9767, o escribir a czarate@consulado-peru.com.

AME1058. LIMA (PERÚ), 07/04/2026.- Seguidores del candidato a la Presidencia de Perú por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, asisten a su cierre de campaña este martes, en la Plaza San Martín en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
AME1058. LIMA (PERÚ), 07/04/2026.- Seguidores del candidato a la Presidencia de Perú por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, asisten a su cierre de campaña este martes, en la Plaza San Martín en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar (Paolo Aguilar)
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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