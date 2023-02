“Lo que nos dijeron fue ‘run, hide and fight’, que básicamente es como decir ‘corre, escóndete y pelea por tu vida’”.

Ese fue el mensaje que acompañó un correo electrónico que la administración de Michigan State University envió ayer, lunes, a su matrícula para notificar que una situación de tirador activo estaba reportándose en los predios de la institución.

El mensaje llegó a eso de las 8:20 p.m.

En ese momento, Luis Miguel Rivera Ayala, un boricua de 26 años que cursa su tercer año de estudios en el programa doctoral en Sociología de ese recinto, se encontraba en su apartamento, a unas dos millas o lo equivalente a cinco minutos del complejo.

El tiroteo comenzó en el edificio Berkey y luego continuó en el MSU Union, ambos en el área de East Lansing, en Michigan. El joven natural de Caguas describió el MSU Union como “un centro universitario que tienen para comer y estudiar, como una alternativa a la biblioteca”.

“Da la casualidad que ese edificio académico Berkey Hall es el edificio que guarda las oficinas del Departamento de Sociología”, resaltó.

Las autoridades del estado reportaron que en el edificio Berkey dos personas murieron a consecuencia de heridas de bala y una tercera falleció en el centro de estudiantes. Otras cinco personas resultaron heridas y reciben asistencia en un hospital.

Rivera Ayala aseguró que “los que murieron y los heridos son estudiantes”. Al momento de esta publicación, las autoridades solo confirmaron que las tres víctimas mortales eran alumnos de la universidad.

“Eso (la emergencia) ocurrió en la avenida, en la parte noroeste del campus. Como la universidad no tiene verjas ni nada por el estilo, cualquiera puede entrar sin tener tarjeta de acceso. La persona, aparentemente, no está afiliada a la universidad así que no se sabe cuál fue la razón, per se, de cometer esos actos”, detalló durante la entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No fue hasta las once y pico, casi medianoche, que pudieron dar con la persona responsable. Así que las personas que estaban en el edificio, tuvieron que haber pasado una pesadilla”, añadió.

La policía identificó al tirador como Anthony McRae, de 43 años. Tal y como mencionó el estudiante, las autoridades informaron que el agresor, quien se privó de la vida durante un enfrentamiento con agentes, no era estudiante ni tampoco tenía ningún vínculo con la universidad.

Esta foto proporcionada por el Departamento Correccional de Michigan muestra a Anthony McRae. (The Associated Press)

“Todavía no han revelado los nombres de las víctimas. Sé que una de las víctimas es una latina, está estable ya. Pero técnicamente todos están graves en el hospital, los cinco heridos que hay”, afirmó Rivera Ayala, quien, además, completó un bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

Al tiempo, levantó dudas acerca de si, en efecto, solo fue un tirador activo y no varios como, originalmente, creían los estudiantes.

“Nosotros teníamos acceso a un broadcast (transmisión) que hacen por radio y ellos estaban en vivo. De momento, entran todas estas llamadas de gente sospechando y reportando. Habían más de una descripción de posibles personas (tiradores activos), pero cuando llegó el informe de la Policía decía que solo era uno. Así que todavía queda mucha confusión”, aseguró.

Contó que la universidad está en un lockdown hasta el próximo jueves y que, de momento, no ha habido nuevas instrucciones sobre cómo será la dinámica una vez se retome el calendario y rutina académica.

“Asumo que todo volverá a la normalidad y harán como un recordatorio de los que murieron, porque no han dicho nada”, indicó.

Cuestionado sobre cómo describe el área en la que ocurrieron los hechos en materia de la dinámica social, Rivera Ayala articuló que la universidad, en todo su conjunto, es como una “ciudad universitaria”.

“Si quitas la universidad de aquí, esto (la ciudad) desaparece del mapa”, expresó.

Asimismo, apuntó que el 76% de las personas en Michigan se identifican como de raza blanca, por lo que las poblaciones de latinos, asiáticos y afrodescendientes son minoría y, en general, tienen algún vínculo con la universidad estatal o la University of Michigan.

“Es bien solitario el ambiente, no hay un sentido de comunidad bien bueno y saludable. No me sorprende (el tiroteo), aunque me preocupa comoquiera. Por eso vivo todos los días pensando en cuándo puedo virar (a Puerto Rico)”, confesó el joven. “No estoy afectado físicamente ni nada por el estilo. Es parte de la vida dentro del colonialismo. Hay que sacrificar unas cosas para tener otras”.

El tiroteo en Michigan es el más reciente, pero no en el primero, en lo que va del año en Estados Unidos. Decenas de personas han perdido la vida, desde principios del 2023 hasta hoy, por tiradores activos que abren fuego sin mediar palabras.