Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Exalcalde de Nueva York respalda la candidatura del demócrata Zohran Mamdani

El exfuncionario aseguró que el candidato ganó gracias a su apoyo a la clase trabajadora de la ciudad

2 de septiembre de 2025 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En las elecciones de este noviembre, Mamdani se enfrentará al actual alcalde demócrata, Eric Adams, así como al exgobernador demócrata, Andrew Cuomo -ambos procedenes del Partido Demócrata pero que se presentan como independientes-, al candidato republicano, Curtis Sliwa, y al abogado Jim Walde, entre otros. (Vincent Alban/The New York Times)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El exalcalde de Nueva York Bill de Blasio respaldó este martes en varios medios al candidato demócrata Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía, convirtiéndose en el apoyo más significativo conseguido hasta la fecha por Mamdani, quien lidera todas las encuestas de opinión.

RELACIONADAS

“Necesitamos a Zohran Mamdani como alcalde porque tiene las ideas correctas y porque las puede llevar a cabo”, anotó hoy de Blasio en un artículo de opinión en el New York Daily News.

En este sentido, el exalcalde -que ejerció dos mandatos, de 2014 a 2021- dijo que la Gran Manzana necesita al nuevo candidato porque la Nueva York actual excluye en la práctica a la clase trabajadora, que es la que “mantienen en funcionamiento” la maquinaria de la ciudad.

En una entrevista con MSNBC, De Blasio recalcó que la razón por la que Mamdani ganó las primarias es porque tenía un mensaje directo para la clase trabajadora.

“Habla de autobuses gratuitos, algo que está funcionando en todo el país; es hora de implementarlo en la ciudad de Nueva York, para ahorrar dinero a la gente”, puso como ejemplo Blasio.

Otras de las propuestas de Mamdani, un joven de 33 años nacido en Uganda pero criado en Nueva York (y nacionalizado estadounidense), son la congelación de alquileres y las guarderías gratuitas.

En las elecciones de este noviembre, Mamdani se enfrentará al actual alcalde demócrata, Eric Adams, así como al exgobernador demócrata, Andrew Cuomo -ambos procedenes del Partido Demócrata pero que se presentan como independientes-, al candidato republicano, Curtis Sliwa, y al abogado Jim Walde, entre otros.

En las elecciones de 2021, De Blasio apoyó a Adams, quien cosecha hasta el momento apoyos de un solo dígito en las encuestas electorales, manchado en su caso por varios episodios de corrupción. Con respecto a Cuomo, De Blasio mantuvieron durante la coexistencia de ambos -uno como gobernados estatal y otro como alcalde- una rivalidad pública y notoria.

Tags
Breaking NewsNueva YorkCiudad de Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: