Exasesor de seguridad nacional de Trump se declara culpable de retener ilegalmente información clasificada

El exasesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, se declaró culpable el viernes de retener ilegalmente información clasificada, sellando un acuerdo con fiscales federales que podría permitirle evitar una pena de prisión.

Bolton, quien se convirtió en un crítico abierto del presidente Donald Trump después de servir en la primera administración del republicano, será sentenciado el 28 de octubre por el juez federal de distrito Theodore Chuang, en Greenbelt, Maryland.

Bolton, de 77 años, se declaró culpable de un cargo de retención ilegal de información de defensa nacional, que conlleva una sentencia máxima de 10 años. Su acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia podría permitirle evitar tiempo tras las rejas, pero el juez será quien finalmente decida su castigo.

El acuerdo recomienda limitar cualquier sentencia de prisión a cinco años, pero el juez no está obligado a acatar esa parte del pacto. Bolton, quien también aceptó pagar una multa de $2.25 millones, puede retirar su declaración de culpabilidad si el juez impone una sentencia de prisión más larga o una multa mayor.

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Bolton deberá pagar la mitad de la multa dentro de los cinco días posteriores a su declaración de culpabilidad y el balance dentro de 90 días. También aceptó renunciar a su pensión por su servicio federal. El acuerdo de culpabilidad requiere, además, que se someta a una entrevista informativa con funcionarios federales de inteligencia y que realice hasta 100 horas de servicio comunitario.

Después de que un fiscal leyera en voz alta un resumen de sus delitos, Bolton aceptó que era correcto.

“Lo lamento”, dijo al juez.

El abogado defensor Abbe Lowell dijo que Bolton “hizo lo que hacen los verdaderos líderes” al declararse culpable.

“Tomó responsabilidad por un error que cometió, ahorrándole así al gobierno recursos para procesar un caso que podría exponer información sensible adicional”, dijo Lowell en una declaración después de la vista.

Bolton fue acusado en octubre pasado de 18 cargos por retener o divulgar información clasificada, incluidas notas tipo diario que compartió con familiares mientras escribía una memoria sobre su carrera en el gobierno.

Otros adversarios de Trump han sido acusados de delitos federales durante su segundo término en la Casa Blanca. Aunque algunos de esos casos han colapsado bajo escrutinio judicial y en medio de alegaciones de represalia política, Bolton no presentó una defensa vigorosa contra los cargos antes de llegar a un acuerdo.

Agentes del FBI allanaron la residencia de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D.C., en agosto pasado, pero la investigación comenzó antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025.

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Bolton sirvió durante más de un año en la primera administración de Trump antes de ser destituido en 2019. Luego publicó un libro titulado “The Room Where it Happened”, que presentó un retrato poco favorecedor del liderazgo de Trump.

La administración Trump intentó, sin éxito, bloquear la publicación del libro, alegando que contenía información clasificada que podía poner en riesgo la seguridad nacional. Trump despreció a Bolton al llamarlo un belicista “loco” que habría llevado al país a la “Sexta Guerra Mundial”.