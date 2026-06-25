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Donald Trump anuncia que Estados Unidos enviará ayuda por terremotos en Venezuela

El presidente estadounidense aseguró que los reportes sobre la situación en el país suramericano “no son buenos”

25 de junio de 2026 - 8:16 AM

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Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a ese país suramericano y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias “no son buenos”.

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“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!”, expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT”, concluyó Trump.

Los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en la tarde del miércoles con apenas unos segundos de diferencia dejaron numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas en Caracas.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

Según una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), los terremotos registrados frente a la costa de Venezuela podrían dejar un saldo potencial de entre 10,000 y 100,000 fallecidos, de acuerdo con la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los terremotos que afectaron la zona central del país y anunció la activación de toda la red de salud pública y privada del país.

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Donald TrumpVenezuelaTerremotosTerremotos en el mundoBreaking News
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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