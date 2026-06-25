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Donald Trump suspendió la firma de un proyecto de vivienda para exigir la legislación que requeriría prueba de ciudadanía para votar

El presidente ha creado una nueva fisura con la mayoría republicana del Senado

25 de junio de 2026 - 8:21 AM

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El líder de la mayoría del Senado, John Thune, fue sorprendido por la decisión de Trump de cancelar la firma de un proyecto que busca impulsar iniciativas de vivienda. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El presidente Donald Trump sorprendió a su partido este miércoles al condicionar la firma del proyecto que propone medidas que pueden reducir el costo de la vivienda a que el Senado apruebe la legislación que requeriría prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar en elecciones federales.

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Trump iba a firmar la legislación bipartidista junto al liderato republicano del Congreso, previo a reunirse – por invitación del senador Rick Scott (Florida), no del líder de la mayoría, John Thune (Dakota del Sur), como suele hacerse-, con los senadores de su partido.

Pero, a través de su red social, anunció la cancelación pocas horas antes de la ceremonia, la cual sostuvo que no se producirá hasta que la mayoría republicana del Senado – que no tiene los votos para ello-, apruebe el proyecto que busca exigir prueba de ciudadanía para inscribirse y votar en elecciones federales.

“Es una cuestión de asequibilidad, y espero que con el tiempo encuentre la manera de firmarlo”, indicó Thune sobre la decisión de Trump.

El presidente estadounidense ha insistido en que la mayoría del Senado elimine la regla del filibusterismo, que exige normalmente 60 votos para llevar una legislación a votación final, para entonces poder aprobar el proyecto que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para votar en elecciones federales.

Pero, con una mayoría de 53 a 47, Thune y varios de sus colegas han advertido que no hay votos suficientes para aprobar la legislación ni eliminar el filibusterismo.

Trump no cesa de indicar que si los republicanos no eliminan el filibusterismo, los demócratas buscarán hacerlo para admitir a Puerto Rico y Washington D.C. como estados, y aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo estadounidense.

La legislación sobre iniciativas de vivienda, aprobada de forma bipartidista – lo que en estos tiempos ocurre pocas veces cuando se trata de proyectos importantes-, flexibilizaría regulaciones federales sobre nuevos proyectos de construcción, incluyendo las evaluaciones ambientales.

La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli, indicó que el proyecto de ley permitiría que los 27 municipios de Puerto Rico que reciben fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG) utilicen hasta el 20% de su subvención para financiar vivienda asequible.

La medida también persigue que el gobierno federal desarrolle planes de zonificación modelo, que puedan ser aplicadas por los gobiernos estatales.

PRFAA destacó que la sección 210 autoriza un programa piloto bajo el programa HOME por un período de 5 años, cubriendo del año fiscal 2027 al 2031, con el propósito de convertir ciertos edificios vacíos en vivienda asequible.

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Puerto RicoSenado de Estados UnidosDonald TrumpPartido RepublicanoCiudadanía americana
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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