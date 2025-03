Trump insiste en imponer aranceles de su primer mandato

El presidente insiste en que las importaciones de acero son una amenaza para la propia existencia de Estados Unidos. “Si no tenemos, como ejemplo, acero, y muchas otras cosas, no tenemos un ejército y, francamente, no tendremos —simplemente no tendremos un país por mucho tiempo”, dijo Trump la semana pasada en su discurso ante una sesión conjunta del Congreso.