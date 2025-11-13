Opinión
13 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Familias de dos bebés afectados por botulismo demandan a fabricante de leche de fórmula

Alegan negligencia y un producto defectuoso después de que los menores necesitaran atención médica urgente

13 de noviembre de 2025 - 3:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A sign for ByHeart, a manufacturer of organic baby formula, is displayed outside a building that houses a plant for the company on Tuesday, Nov. 11, 2025, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los padres de al menos dos bebés afectados por un brote de botulismo infantil han demandado a los fabricantes de la leche de fórmula ByHeart, que ha sido retirada del mercado en todo el país.

Stephen y Yurany Dexter, de Flagstaff (Arizona), contaron que su hija Rose, de cuatro meses, tuvo que ser trasladada en ambulancia aérea a un hospital infantil situado a dos horas de su casa y tratada durante varias semanas este verano.

Michael y Hanna Everett, de Richmond, Kentucky, dijeron que su hija, Piper, también de 4 meses, fue trasladada de urgencia a un hospital el 8 de noviembre con síntomas de empeoramiento de esta enfermedad rara y potencialmente mortal.

Las demandas, presentadas ante tribunales federales de dos estados, alegan que la leche de fórmula ByHeart que consumieron los bebés era defectuosa y que la empresa fue negligente al venderla. Reclaman el pago de facturas médicas, angustia emocional y otros daños.

Ambas familias dijeron que compraron la leche de fórmula ecológica para ofrecer lo que consideraban una alternativa natural y más sana a las leches de fórmula tradicionales, y que estaban conmocionadas y furiosas por el sufrimiento que padecieron sus hijos.

“No me imaginaba que un producto diseñado para un ser humano indefenso y en desarrollo en Estados Unidos pudiera causar algo tan grave”, dijo Stephen Dexter, de 44 años.

“Es tan pequeña que no puedes hacer nada”, dijo Hanna Everett, de 28 años. “Fue horrible”.

El brote comenzó en agosto

Rose Dexter y Piper Everett se encuentran entre los al menos 15 bebés de una docena de estados que han enfermado en el brote que comenzó en agosto, según las autoridades sanitarias federales y estatales. No se ha informado de ninguna muerte.

Ambos recibieron el único tratamiento disponible para el botulismo en niños menores de un año: un medicamento intravenoso llamado BabyBIG, elaborado con plasma sanguíneo de personas inmunizadas contra las neurotoxinas que causan la enfermedad.

La investigación de más casos potenciales de botulismo está pendiente después de que ByHeart, fabricante de preparados para lactantes con sede en Nueva York, retirara el martes todos sus preparados en todo el país. Al menos 84 bebés estadounidenses han sido tratados por botulismo infantil desde agosto, incluidos los del brote, según las autoridades de California.

La empresa vende unas 200,000 latas de leche de fórmula al mes. Según los expertos médicos, los signos de infección por botulismo infantil pueden tardar hasta 30 días en aparecer.

Las autoridades de California confirmaron que una muestra de una lata abierta de leche de fórmula ByHeart suministrada a un bebé que enfermó contenía el tipo de bacteria que puede provocar la enfermedad.

Las demandas presentadas el miércoles podrían ser la primera de muchas acciones legales contra ByHeart, dijo Bill Marler, un abogado de seguridad alimentaria de Seattle que representa a Dexter.

“Esta empresa se enfrenta potencialmente a una crisis existencial”, afirmó.

Los responsables de ByHeart no respondieron a preguntas sobre las nuevas demandas, pero dijeron que “abordarían cualquier reclamación legal a su debido tiempo.”

“Seguimos centrados en garantizar que las familias que utilizan productos ByHeart estén al corriente de la retirada y dispongan de información objetiva sobre las medidas que deben tomar”, afirma la empresa en un comunicado.

Los padres se preocupaban porque los bebés enfermaban cada vez más

En el caso de Rose Dexter, recibió leche de fórmula ByHeart a los pocos días de nacer, en julio, después de que la leche materna fuera insuficiente, según su padre. Stephen Dexter dijo que fue a Whole Foods para encontrar una “opción natural”.

“Me preocupan un poco las cosas que hay en los alimentos que pueden causar problemas”, dijo. “Hacemos lo posible por comprar algo que diga que es ecológico”.

Pero Rose, que estaba sana al nacer, no prosperó con la leche artificial. Le costaba alimentarse y, a medida que se ponía enferma, se mostraba inquieta e irritable. El 31 de agosto, cuando tenía 8 semanas, sus padres no pudieron despertarla.

Rose fue trasladada en ambulancia aérea al Phoenix Children’s Hospital, donde permaneció casi dos semanas.

Hanna Everett dice que utilizó ByHeart para complementar la lactancia materna desde que Piper tenía 6 semanas.

“Se supone que es similar a la leche materna”, afirma.

El fin de semana pasado, Piper empezó a mostrar síntomas de enfermedad. Everett dijo que se preocupó más cuando un amigo le dijo que ByHeart había retirado dos lotes de su fórmula infantil Whole Nutrition. Cuando un familiar comprobó que las latas vacías coincidían con los lotes retirados.

“Dios mío, tenemos que ir a urgencias”, recuerda Everett.

En el Kentucky Children’s Hospital, el estado de Piper empeoró rápidamente. Sus pupilas dejaron de dilatarse correctamente y perdió el reflejo nauseoso. Su cabeza y sus brazos se volvieron flácidos.

Los médicos pidieron inmediatamente dosis del medicamento BabyBIG, que tuvo que ser enviado desde California, dijo Everett. Mientras tanto, a Piper tuvieron que colocarle una sonda de alimentación y vías intravenosas.

En ambos casos, los bebés mejoraron tras recibir tratamiento. Rose volvió a casa en septiembre y ya no necesita una sonda de alimentación. Piper se fue a casa esta semana.

Parece que les va bien con fórmulas diferentes, dijeron las familias.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

PrimeraHora
Política de privacidad
Trust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
