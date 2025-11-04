FBI despide a más agentes que participaron en la investigación de Donald Trump

Washington— El FBI ha continuado con su purga de personal, obligando a salir a más agentes y supervisores vinculados a la investigación federal sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Los últimos despidos se produjeron a pesar de los esfuerzos del principal fiscal federal de Washington por tratar de detener al menos algunas de las destituciones, dijeron a The Associated Press personas familiarizadas con el asunto.

A los empleados se les informó esta semana que iban a ser despedidos, pero esos planes se suspendieron después de que la fiscal federal de D.C., Jeanine Pirro, expresara su preocupación, según dos personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente asuntos de personal.

Los agentes fueron despedidos de nuevo el martes, aunque no está claro qué provocó el cambio de opinión. El número total de agentes despedidos no quedó claro de inmediato.

Las destituciones forman parte de una agitación de personal más amplia bajo el liderazgo del director del FBI, Kash Patel, quien ha expulsado a numerosos altos funcionarios y agentes involucrados en investigaciones o acciones que han enfurecido a la administración de Donald Trump. Tres altos funcionarios del FBI destituidos demandaron a Patel en septiembre, acusándolo de ceder a la presión política para llevar a cabo una “campaña de retribución”.

Los portavoces de Patel y Pirro no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios el martes.

La Asociación de Agentes del FBI, que ha criticado a Patel por los despidos, dijo que el director ha “desatendido la ley y ha lanzado una campaña de retribución errática y arbitraria”.

“Las acciones de ayer, en las que agentes especiales del FBI fueron despedidos y luego reincorporados poco después, y luego sólo para ser despedidos de nuevo hoy, ponen de relieve el caos que se produce cuando se ignoran las políticas y los procesos de larga data”, dijo la asociación. “El hecho de que un agente sea asignado a una investigación y la lleve a cabo apropiadamente dentro de la ley nunca debería ser motivo de despido”.

La investigación de las elecciones de 2020 que finalmente condujo a la acusación de Trump por parte del fiscal especial Jack Smith ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los legisladores del Partido Republicano, quienes han acusado al Departamento de Justicia de la administración de Biden de estar armado contra los conservadores. El senador Chuck Grassley, el presidente republicano del Comité Judicial del Senado, ha publicado documentos de la investigación proporcionados por el FBI, incluyendo algunos que muestran que los investigadores analizaron los registros telefónicos de más de media docena de legisladores republicanos como parte de su investigación.

El Departamento de Justicia ha despedido a fiscales y otros empleados del departamento que trabajaron en el equipo de Smith, y el FBI ha expulsado de manera similar a agentes y altos funcionarios por una variedad de razones como parte de una purga en curso que se ha sumado al tumulto dentro de la oficina.

