FDA nombra a Richard Pazdur para dirigir el centro de medicamentos

Washington- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) nombró el martes a un antiguo regulador de los medicamentos contra el cáncer para dirigir el centro de medicamentos de la agencia, en sustitución del exdirector de medicamentos que fue destituido recientemente tras una denuncia ética.

El doctor Richard Pazdur, un veterano de 26 años en la agencia, será director del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos, la mayor unidad de la FDA. Especialista en cáncer, Pazdur ha desempeñado anteriormente numerosas funciones en la FDA, la más reciente al frente del Centro de Excelencia Oncológica de la agencia.

El nombramiento de Pazdur se produce poco más de una semana después de que el doctor George Tidmarsh abandonara abruptamente la agencia después de que los abogados federales de ética empezaran a examinar “serias preocupaciones sobre su conducta personal”, según un comunicado del gobierno. Tidmarsh, antiguo ejecutivo y científico farmacéutico, había sido contratado por el Comisario de la FDA, Marty Makary.

En una demanda presentada a principios de mes se alegaba que Tidmarsh utilizó su cargo en la FDA para llevar a cabo una “larga venganza personal” contra el presidente del consejo de administración de una farmacéutica canadiense. Los dos hombres habían trabajado anteriormente como socios en varias empresas farmacéuticas, según la demanda.

Tidmarsh ha negado cualquier irregularidad en entrevistas concedidas a los medios de comunicación. No respondió a las solicitudes de comentarios que The Associated Press le envió a él y a su abogado.

Pazdur es uno de los últimos miembros de la cúpula directiva de la FDA que sobrevivió a meses de jubilaciones, despidos, renuncias y otras acciones de la administración Trump que obligaron a empleados de larga data a abandonar la agencia.

FDA evalúa nuevos medicamentos y alimentos para Puerto Rico. (Andrew Harnik)

Tendrá la misión de aportar estabilidad a una unidad que se ha visto sacudida por la baja moral, las órdenes de reincorporación y las luchas territoriales con otras partes de la agencia, incluido el centro de vacunas y productos biológicos dirigido por el doctor Vinay Prasad.

El centro de medicamentos de la FDA ha perdido más de 1,000 empleados en el último año por despidos o dimisiones, según cifras de la agencia. El centro es responsable de la revisión, la seguridad y el control de calidad de los medicamentos con y sin receta.

Pazdur también heredará varias iniciativas nuevas anunciadas por Makary, entre ellas un programa de vales cuyo objetivo es revisar los medicamentos considerados de “prioridad nacional” en sólo uno o dos meses. Anteriormente, las revisiones de fármacos más rápidas de la FDA requerían seis meses.