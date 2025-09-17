Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

FDA propone prohibir colorante alimentario que no se usa desde hace décadas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos busca derogar la regulación aprobada en 1966 para colorear embutidos

17 de septiembre de 2025 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sello de la FDA en Washington, D.C. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Los reguladores federales están proponiendo eliminar otro colorante artificial del suministro de alimentos de Estados Unidos: Orange B, un colorante sintético que no se ha utilizado en el país durante décadas.

RELACIONADAS

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) dijo el miércoles que buscaría derogar la regulación que permite el uso del colorante aprobado en 1966 para colorear embutidos y salchichas. Ningún lote del colorante ha sido certificado, ni se ha solicitado su uso, desde 1978, dijeron funcionarios de la FDA.

“Su uso ha sido abandonado por la industria”, dijo la agencia en un comunicado. ‘La regulación de aditivos de color está desactualizada e innecesaria’.

Pero los defensores de los consumidores que han pedido una regulación más estricta de la FDA sobre los colorantes alimentarios y otros aditivos durante décadas han sugerido que fue un gesto vacío.

“Dice que actualmente están dispuestos a tomar medidas obligatorias solo donde no tenga ningún impacto”, dijo Sarah Sorscher, quien dirige los asuntos regulatorios para el Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa.

La medida sigue a la decisión de la FDA en enero de prohibir el Rojo No. 3 debido al riesgo potencial de cáncer. Ese colorante se ha utilizado mucho más ampliamente en dulces, bocadillos y medicamentos.

La regulación que permite el uso del colorante Orange B, fue aprobada en 1966 para colorear embutidos y salchichas.
La regulación que permite el uso del colorante Orange B, fue aprobada en 1966 para colorear embutidos y salchichas. (Archivo)

La propuesta de Orange B es independiente de un impulso exitoso de la administración de Donald Trump este año para presionar a los principales fabricantes de alimentos para que retiren voluntariamente los colorantes alimentarios artificiales de productos que van desde cereales y yogur hasta refrescos. Después de un breve período de comentarios públicos, entraría en vigor en un plazo de 45 días.

El Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y el Comisionado de la FDA, Marty Makary, se han comprometido a eliminar los colorantes a base de petróleo de los alimentos de Estados Unidos, citando preocupaciones sobre la salud de los niños.

Estudios mixtos han indicado que la exposición a los colorantes alimentarios puede causar problemas de comportamiento en algunos niños, incluyendo hiperactividad y problemas de atención. Sin embargo, la FDA ha mantenido que los colorantes aprobados son seguros y que ‘la totalidad de la evidencia científica muestra que la mayoría de los niños no tienen efectos adversos al consumir alimentos que contienen aditivos de color’.

Recientemente, la FDA incluyó seis colorantes alimentarios ampliamente utilizados en Estados Unidos: Verde No. 3, Rojo No. 40, Amarillo No. 5, Amarillo No. 6, Azul No. 1 y Azul No. 2, en una lista de productos químicos bajo revisión de la agencia. Otro colorante aprobado, Citrus Red No. 2, rara vez se usa y se encuentra en pequeñas cantidades en la piel de algunos productos cítricos.

Tags
Breaking NewsFDARobert F. Kennedy JrDepartamento de Salud y Servicios Humanos federalCáncerDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: