FDA propone prohibir colorante alimentario que no se usa desde hace décadas

Washington— Los reguladores federales están proponiendo eliminar otro colorante artificial del suministro de alimentos de Estados Unidos: Orange B, un colorante sintético que no se ha utilizado en el país durante décadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) dijo el miércoles que buscaría derogar la regulación que permite el uso del colorante aprobado en 1966 para colorear embutidos y salchichas. Ningún lote del colorante ha sido certificado, ni se ha solicitado su uso, desde 1978, dijeron funcionarios de la FDA.

“Su uso ha sido abandonado por la industria”, dijo la agencia en un comunicado. ‘La regulación de aditivos de color está desactualizada e innecesaria’.

Pero los defensores de los consumidores que han pedido una regulación más estricta de la FDA sobre los colorantes alimentarios y otros aditivos durante décadas han sugerido que fue un gesto vacío.

“Dice que actualmente están dispuestos a tomar medidas obligatorias solo donde no tenga ningún impacto”, dijo Sarah Sorscher, quien dirige los asuntos regulatorios para el Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa.

La medida sigue a la decisión de la FDA en enero de prohibir el Rojo No. 3 debido al riesgo potencial de cáncer. Ese colorante se ha utilizado mucho más ampliamente en dulces, bocadillos y medicamentos.

La propuesta de Orange B es independiente de un impulso exitoso de la administración de Donald Trump este año para presionar a los principales fabricantes de alimentos para que retiren voluntariamente los colorantes alimentarios artificiales de productos que van desde cereales y yogur hasta refrescos. Después de un breve período de comentarios públicos, entraría en vigor en un plazo de 45 días.

El Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y el Comisionado de la FDA, Marty Makary, se han comprometido a eliminar los colorantes a base de petróleo de los alimentos de Estados Unidos, citando preocupaciones sobre la salud de los niños.

Estudios mixtos han indicado que la exposición a los colorantes alimentarios puede causar problemas de comportamiento en algunos niños, incluyendo hiperactividad y problemas de atención. Sin embargo, la FDA ha mantenido que los colorantes aprobados son seguros y que ‘la totalidad de la evidencia científica muestra que la mayoría de los niños no tienen efectos adversos al consumir alimentos que contienen aditivos de color’.