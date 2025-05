Si bien la ley se discutió cuando el caso se presentó al gran jurado y el panel le preguntó a un testigo sobre los requisitos de la ley, los fiscales no mostraron el lenguaje del estatuto al gran jurado, escribió Myers. El juez dijo que un fiscal tiene el deber de informar a los grandes jurados sobre toda la ley aplicable y concluyó que los acusados fueron privados de “un derecho procesal sustancial garantizado por la ley de Arizona”.

Mel McDonald , un exjuez del condado en el área metropolitana de Phoenix y exfiscal federal de Estados Unidos para Arizona, dijo que los tribunales devuelven los casos a los grandes jurados cuando los fiscales presentan evidencia engañosa o incompleta o no instruyeron adecuadamente a los miembros del panel sobre la ley.

“Se les conceden a veces. No es frecuente” , dijo McDonald, quien no está involucrado en el caso.

En total, 18 republicanos fueron acusados de falsificación, fraude y conspiración. Los acusados consisten en 11 republicanos que presentaron un documento que afirmaba falsamente que Trump ganó Arizona, dos ex ayudantes de Trump y cinco abogados conectados al expresidente, incluido Rudy Giuliani.

Dos acusados ya han resuelto sus casos, mientras que los demás se han declarado no culpables de los cargos. Trump no fue acusado en Arizona, pero la acusación se refiere a él como un coconspirador no acusado.