Florida aprueba nombrar aeropuerto en honor a Donald Trump

Un aeropuerto de Florida recibió el lunes el visto bueno para ser rebautizado con el nombre del presidente Donald Trump, horas antes de que el mandatario revelara por separado los planes para un rascacielos en Miami que planea albergar su biblioteca presidencial.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que permite que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach pase a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. El cambio tendrá lugar en julio, con lo que el aeropuerto cercano a la finca de Trump en Mar-a-Lago pasará a llamarse oficialmente Trump.

Más tarde, el lunes, Trump publicó un vídeo en las redes sociales que parece mostrar los planos digitales de su biblioteca presidencial. Ambientado con música dramática, el vídeo muestra una imponente torre a lo largo del horizonte de Miami, blasonada con la firma “Trump” que se ve en sus otras torres.

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El vídeo incluye tomas panorámicas del exterior y el interior de la torre, con un avión presidencial aparcado en el vestíbulo junto a una escalera mecánica dorada como la que Trump utilizó en el lanzamiento de su campaña presidencial en 2015. Otras tomas muestran un gigantesco salón de baile como el que planea construir en la Casa Blanca, una réplica del Despacho Oval, jardines en la azotea y una gran estatua dorada de Trump.

Un crédito dice que el diseño es de Bermello Ajamil, una empresa con sede en Miami. Trump publicó el vídeo sin más explicación que un enlace a un nuevo sitio web para la biblioteca. El sitio web dice “próximamente”, con un enlace para donar dinero.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las preguntas sobre los planes.

El Miami Dade College cedió un terreno de casi 3 acres en el centro de la ciudad como regalo para la futura biblioteca. En diciembre, un juez desestimó una demanda que impugnaba la donación alegando que el consejo de administración del centro no había informado al público con suficiente antelación. El terreno está valorado en más de $67 millones.

Eric, el hijo de Trump, dijo anteriormente que la biblioteca será “uno de los edificios más bellos jamás construidos” y “un icono en el horizonte de Miami”.