20 de noviembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Confirman la muerte de una quinta persona en cinco semanas en Disney World

El deceso se produjo en el centro de vacaciones Saratoga Springs

20 de noviembre de 2025 - 6:24 PM

Esta es la quinta muerte que se registra en propiedades ligadas a Disney World en las últimas semanas. (John Raoux)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades forenses de Estados Unidos informaron este jueves de la muerte de una persona en un complejo turístico de Disney en Orlando, en el estado de Florida, lo que supone la quinta muerte en las últimas cinco semanas en una propiedad de Disney World.

“Una persona murió el pasado 8 de noviembre, pero no tenemos más detalles”, dijo a EFE Oficina del Forense del Condado de Orange (OCSO, en inglés).

El deceso se produjo en el centro de vacaciones Saratoga Springs de Disney, un complejo turístico del Disney Vacation Club conocido por sus balnearios.

Sin embargo, las autoridades forenses no precisaron más datos sobre la víctima o los motivos de su muerte.

Esta es la quinta muerte que se registra en propiedades ligadas a Disney World en las últimas semanas.

Una mujer de 31 años fue hallada muerta el pasado 14 de octubre en el Disney’s Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom tras saltar desde un piso 12, en lo que la Oficina del Médico Forense (MEO, en inglés) dijo que parecía un suicidio.

La MEO informó también que el pasado 23 de octubre, Matthew Cohn, de 28 años, fue encontrado por un transeúnte en un sendero del mismo hotel, “con la sospecha de haber saltado desde su habitación”.

En otro incidente, ocurrido el 21 de octubre, Keith Patterson, de 60 años, sufrió un episodio médico en el Fort Wilderness Resort & Campground del parque temático, y murió en un hospital local.

El último deceso hasta hoy se había producido en el resort Disney’s Pop Century el pasado 2 de noviembre, cuando una mujer tuvo una emergencia médica y murió mientras era trasladada al hospital.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que ante crisis o pensamientos suicidas se puede buscar apoyo inmediato llamando al 9-1-1.

