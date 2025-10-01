Opinión
1 de octubre de 2025
90°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fracasan otras dos votaciones en el Senado para levantar el cierre del gobierno federal

El vicepresidente insistió en responsabilizar a los demócratas por el cierre con sus propuestas para “inmigrantes ilegales”

1 de octubre de 2025 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Capitolio de Estados Unidos refuerza seguridad ante posible cierre del gobierno federal. (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— El Senado de Estados Unidos vetó este miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del gobierno federal, el primer intento desde se suspendieran las funciones no esenciales de la Administración Central la pasada medianoche.

Al igual que sucedió el martes en los dos últimos intentos por evitar el cierre la propuesta de los demócratas fue derrotada por 53 votos frente a 47 y la de los republicanos no prosperó al sumar solo 55 votos a favor y 45 en contra, cinco apoyos por debajo de los 60 que son necesarios para la aprobación del proyecto de ley.

Los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, se desviaron de la postura de su partido y, al igual que ayer, volvieron a respaldar la propuesta republicana, la que de momento está más cerca de ser ratificada.

Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa sanitario Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia de salud incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump.

Sin embargo, los republicanos, que han acusado repetidamente a la oposición de querer ofrecer atención sanitaria a inmigrantes ilegales, han dicho que quieren negociar esas exigencias una vez se aprueben las partidas económicas.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, insistió hoy en responsabilizar a los demócratas del cierre con sus propuestas para beneficiar a “inmigrantes ilegales”, algo que los demócratas niegan. A su vez indicó que no espera que el cierre federal vaya a prolongarse mucho tiempo.

“En realidad, no creo que la paralización vaya a durar tanto. Esto es solo una suposición que tengo como vicepresidente, ya que creo que ya hemos visto algunas señales de que los demócratas moderados están empezando a cambiar de postura”, dijo en una comparecencia en la Casa Blanca celebrada tras las votaciones en el Senado.

“Durante las próximas semanas, haremos todo lo posible para garantizar que la población reciba los servicios esenciales que necesita, a pesar de que Chuck Schumer (líder de la minoría demócrata en el Senado) haya paralizado el Gobierno federal”, añadió Vance, que advirtió que la Administración Trump tendrá “que despedir a algunos funcionarios” si el cierre se prolonga.

En línea con el deseo del Gobierno Trump de adelgazar la administración, la Oficina de Gestión y Presupuesto ha ordenado a las distintas agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para activar despidos si la paralización federal se prolonga.

Breaking NewsGobierno federalSenado de Estados UnidosCierre del gobiernoPartido DemócrataPartido RepublicanoDonald TrumpJD Vance
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
