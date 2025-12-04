Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fuentes militares: Estados Unidos bombardeó cuatro veces a la misma embarcación durante ataque en el Caribe

Casa Blanca confirmó el lunes que el Ejército realizó dos ataques contra el mismo objetivo

4 de diciembre de 2025 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una fuente militar anónima confirmó que se lanzaron dos ataques para matar a las once personas que iban a bordo, seguido de otros dos para hundir la embarcación. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— El Ejército de Estados Unidos habría bombardeado en cuatro ocasiones a una presunta narcolancha en el polémico ataque del 2 de septiembre en el Caribe donde fueron rematados dos supervivientes, en una controversia que salpica al secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó este miércoles The Hill.

Una fuente militar anónima confirmó al medio especializado en política, negocios y relaciones internacionales, que se lanzaron dos ataques para matar a las once personas que iban a bordo, considerados “narcoterroristas” por la Administración del presidente Donald Trump, seguido de otros dos para hundir la embarcación.

La Casa Blanca confirmó este lunes que el Ejército estadounidense llevó a cabo dos ataques contra la lancha, pero exoneró a Hegseth y defendió que los bombardeos, reportados por el diario The Washington Post, “tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados”.

El reporte de The Hill doblaría ahora el número de ataques sobre la supuesta narcolancha y coincide con pasos en el Congreso para investigar la legalidad de estas acciones, en un momento de tensiones crecientes con Venezuela debido al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Este jueves, el Senado escuchará el testimonio del almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales que ordenó el ataque y a quien Hegseth y la Casa Blanca han respaldado públicamente.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las once personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

La Administración del presidente Trump asegura que estas operaciones se llevaron a cabo bajo las órdenes del mandatario y el secretario Hegseth dentro de la campaña antinarcótrafico para la que Washington ha desplegado un impresionante operativo militar en el Caribe, con ataques a pequeñas embarcaciones que se han extendido al Pacífico.

La Casa Blanca y ahora el Pentágono tachan de falsas las informaciones del diario y defienden el derecho de Estados Unidos a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, no respondió al ser preguntada sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

De acuerdo con cifras confirmadas este martes por el Departamento de Defensa, desde el inicio de las operaciones en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de 21 ataques contra presuntas narcolanchas, donde han muerto 82 supuestos narcotráficantes.

Breaking NewsPentágonoCaribeEstados UnidosNarcotráficoVenezuelaColombiaPetróleoEjército de Estados Unidos Departamento de Defensa de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
