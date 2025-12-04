Fuentes militares: Estados Unidos bombardeó cuatro veces a la misma embarcación durante ataque en el Caribe

Washington— El Ejército de Estados Unidos habría bombardeado en cuatro ocasiones a una presunta narcolancha en el polémico ataque del 2 de septiembre en el Caribe donde fueron rematados dos supervivientes, en una controversia que salpica al secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó este miércoles The Hill.

Una fuente militar anónima confirmó al medio especializado en política, negocios y relaciones internacionales, que se lanzaron dos ataques para matar a las once personas que iban a bordo, considerados “narcoterroristas” por la Administración del presidente Donald Trump, seguido de otros dos para hundir la embarcación.

La Casa Blanca confirmó este lunes que el Ejército estadounidense llevó a cabo dos ataques contra la lancha, pero exoneró a Hegseth y defendió que los bombardeos, reportados por el diario The Washington Post, “tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados”.

El reporte de The Hill doblaría ahora el número de ataques sobre la supuesta narcolancha y coincide con pasos en el Congreso para investigar la legalidad de estas acciones, en un momento de tensiones crecientes con Venezuela debido al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

PUBLICIDAD

Este jueves, el Senado escuchará el testimonio del almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales que ordenó el ataque y a quien Hegseth y la Casa Blanca han respaldado públicamente.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las once personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

La Administración del presidente Trump asegura que estas operaciones se llevaron a cabo bajo las órdenes del mandatario y el secretario Hegseth dentro de la campaña antinarcótrafico para la que Washington ha desplegado un impresionante operativo militar en el Caribe, con ataques a pequeñas embarcaciones que se han extendido al Pacífico.

La Casa Blanca y ahora el Pentágono tachan de falsas las informaciones del diario y defienden el derecho de Estados Unidos a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, no respondió al ser preguntada sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.