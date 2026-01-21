Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ghislaine Maxwell testificará ante Congreso en febrero

La cómplice de Jeffrey Epstein cumple una condena de 20 años por tráfico sexual

21 de enero de 2026 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. muestra a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (Departamento de Justicia de EE.UU. vía AP)
Por AFP
Agencia de noticias

Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, testificará el 9 de febrero ante un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso, anunció el miércoles el presidente de ese panel.

Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, ejercerá su derecho a guardar silencio, añadió el legislador republicano James Comer, líder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, citando a sus abogados.

Pendiente a el nuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Ghislaine MaxwellJeffrey EpsteinCongreso de Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: