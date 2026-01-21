Ghislaine Maxwell testificará ante Congreso en febrero
La cómplice de Jeffrey Epstein cumple una condena de 20 años por tráfico sexual
21 de enero de 2026 - 12:22 PM
Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, testificará el 9 de febrero ante un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso, anunció el miércoles el presidente de ese panel.
Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, ejercerá su derecho a guardar silencio, añadió el legislador republicano James Comer, líder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, citando a sus abogados.
