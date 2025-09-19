Hallan restos que se cree son de Travis Decker, buscado por las muertes de sus tres hijas

Leavenworth — Las autoridades informaron que encontraron restos que creen que son de Travis Decker, un exsoldado buscado por la muerte de sus tres hijas, en las montañas del estado de Washington.

La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan dijo en un comunicado el jueves que estaba procesando el sitio con la ayuda del equipo de respuesta a la escena del crimen de la Patrulla del Estado de Washington. Dijeron que harían un seguimiento con el análisis de ADN.

“Si bien aún no se ha confirmado la identificación positiva, los hallazgos preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker”, dice el comunicado.

Decker, de 32 años, era buscado desde el 2 de junio, cuando un agente del sheriff encontró su camioneta y los cuerpos de sus tres hijas: Paityn Decker, de 9 años, Evelyn Decker, de 8 años, y Olivia Decker, de 5 años, en un campamento en las afueras de Leavenworth.

Tres días antes no había regresado a las niñas a la casa de su madre en Wenatchee, a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de Seattle, después de una visita programada.

Decker fue un soldado de infantería en el Ejército desde marzo de 2013 hasta julio de 2021 y se desplegó en Afganistán durante cuatro meses en 2014. Tenía entrenamiento en navegación, supervivencia y otras habilidades, dijeron las autoridades, y una vez pasó más de dos meses viviendo en la zona rural fuera de la red.

Más de 100 funcionarios de una variedad de agencias estatales y federales buscaron cientos de millas cuadradas, gran parte de ellas montañosas y remotas, por tierra, agua y aire durante la búsqueda intermitente. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $20,000 por información que condujera a su captura.

En septiembre pasado, la exesposa de Decker, Whitney Decker, escribió en una petición para modificar su plan de crianza que los problemas de salud mental de él habían empeorado y que se había vuelto cada vez más inestable. A menudo vivía en su camioneta y trató de restringirle las visitas nocturnas con sus hijas hasta que encontrara vivienda.