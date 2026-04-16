Estudiantes de Ciencias Médicas realizarán paro de 48 horas si Zayira Jordán no renuncia como presidenta de la UPR

Los estudiantes del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) avalaron solicitar la renuncia de la presidenta de la institución, Zayira Jordán Conde, uniéndose a los reclamos que ya han planteado otras unidades del sistema.

En una asamblea celebrada el miércoles, el estudiantado acordó unirse al pedido de los alumnos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) para establecer el 1 de mayo como fecha límite para la salida de Jordán Conde.

“De no renunciar a la fecha estipulada, se decretará un paro de 48 horas”, establece la moción aprobada en Ciencias Médicas.

Los estudiantes del recinto de Humacao también avalaron, este jueves, celebrar un paro de 72 horas, a partir del 4 mayo, sujeto a que la presidenta renuncie antes.

“Se permitirá acceso a los atletas, estudiantes que realizan prácticas, estudiantes investigadores y contratistas, para que realicen sus respectivas labores, entrenamientos y prácticas. Con un quórum de 60 estudiantes y el conteo se realice a las 6:00 a.m. y a las 6:00 p.m.”, lee la moción de los estudiantes de Humacao.

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El rechazo por la gestión de Jordán Conde ha ido en aumento a lo largo del sistema universitario. Los Consejos Generales de Estudiantes, 10 Senados Académicos y la Junta Universitaria, previamente, han retirado la confianza a la presidenta, a quienes señalan, entre otros asuntos, por tomar decisiones sin seguir los procesos universitarios y por un estilo de liderazgo que no da espacio al diálogo.

El descontento aumentó a finales de marzo, cuando Jordán Conde forzó las salidas de los rectores de cinco recintos.

En Ciencias Médicas, los alumnos determinaron que, de no renunciar Jordán Conde, la Junta de Gobierno de la UPR debe evaluar los pedidos para destituirla.

“Asimismo, (la asamblea aprobó) solicitar que dicha Junta convoque a una reunión extraordinaria con la representación estudiantil, incluyendo presidentes de consejos y miembros de la Junta Universitaria, a los fines de discutir y atender las problemáticas”, establece otra moción aprobada.

La Junta de Gobierno de la UPR derrotó, a finales de enero, una moción para destituir, de forma inmediata, a Jordán Conde como presidenta.

Los estudiantes del RUM iniciaron esta semana una manifestación indefinida y, entre sus reclamos, está la salida de Jordán Conde, así como del rector interino Miguel Muñoz, para el 1 de mayo. Este jueves, estudiantes del recintos de Bayamón también tuvieron asamblea para discutir la situación en el sistema universitario, mientras que Río Piedras tendrá una asamblea extraordinaria la próxima semana.

¿Por qué los estudiantes de la UPR en Río Piedras están en paro? Estos son sus reclamos Las manifestaciones en este y otros recintos se decretaron en rechazo a gestiones que ha encaminado la administración de Zayira Jordán Conde.

La asamblea estudiantil en Ciencias Médicas se dio el mismo día que los representantes estudiantiles y de profesores ante la Junta Universitaria abandonaron la reunión mensual del organismo asesor, luego que Jordán Conde rechazara incluir en la agenda la discusión de los pedidos por su destitución.

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El representante estudiantil por el recinto de Río Piedras, Edward Maldonado, indicó que él mismo presentó una moción para restablecer la agenda original –confeccionada por el comité de agenda, que tiene representación de todos los sectores–, que contenía la discusión de certificaciones emitidas por 10 Senados Académicos en las cuales manifestaron el retiro de confianza a Jordán Conde.

“En defensa de nuestra Universidad y porque realmente los sectores que nosotros representamos en este cuerpo, que no se merecen ser tratados de esta manera, nos retiramos”, indicó Maldonado.

Por su parte, Jordán Conde defendió su proceder en la reunión, al establecer que la Junta Universitaria no es el espacio para discutir asuntos que le corresponden a la Junta de Gobierno de la UPR.

“La Universidad de Puerto Rico se rige por normas claras que garantizan el orden, la legalidad y la sana gobernanza institucional. Las desviaciones de ese marco atentan contra la gobernanza establecida”, sostuvo, en declaraciones escritas.