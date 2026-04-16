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Estudiantes de Ciencias Médicas realizarán paro de 48 horas si Zayira Jordán no renuncia como presidenta de la UPR

Los alumnos dieron una fecha límite a la líder universitaria para salir del cargo

16 de abril de 2026 - 2:29 PM

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En Ciencias Médicas, los alumnos determinaron que, de no renunciar Jordán Conde, la Junta de Gobierno de la UPR debe evaluar los pedidos para destituirla. (josian.bruno@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Los estudiantes del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) avalaron solicitar la renuncia de la presidenta de la institución, Zayira Jordán Conde, uniéndose a los reclamos que ya han planteado otras unidades del sistema.

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En una asamblea celebrada el miércoles, el estudiantado acordó unirse al pedido de los alumnos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) para establecer el 1 de mayo como fecha límite para la salida de Jordán Conde.

“De no renunciar a la fecha estipulada, se decretará un paro de 48 horas”, establece la moción aprobada en Ciencias Médicas.

Los estudiantes del recinto de Humacao también avalaron, este jueves, celebrar un paro de 72 horas, a partir del 4 mayo, sujeto a que la presidenta renuncie antes.

“Se permitirá acceso a los atletas, estudiantes que realizan prácticas, estudiantes investigadores y contratistas, para que realicen sus respectivas labores, entrenamientos y prácticas. Con un quórum de 60 estudiantes y el conteo se realice a las 6:00 a.m. y a las 6:00 p.m.”, lee la moción de los estudiantes de Humacao.

El rechazo por la gestión de Jordán Conde ha ido en aumento a lo largo del sistema universitario. Los Consejos Generales de Estudiantes, 10 Senados Académicos y la Junta Universitaria, previamente, han retirado la confianza a la presidenta, a quienes señalan, entre otros asuntos, por tomar decisiones sin seguir los procesos universitarios y por un estilo de liderazgo que no da espacio al diálogo.

El descontento aumentó a finales de marzo, cuando Jordán Conde forzó las salidas de los rectores de cinco recintos.

En Ciencias Médicas, los alumnos determinaron que, de no renunciar Jordán Conde, la Junta de Gobierno de la UPR debe evaluar los pedidos para destituirla.

“Asimismo, (la asamblea aprobó) solicitar que dicha Junta convoque a una reunión extraordinaria con la representación estudiantil, incluyendo presidentes de consejos y miembros de la Junta Universitaria, a los fines de discutir y atender las problemáticas”, establece otra moción aprobada.

La Junta de Gobierno de la UPR derrotó, a finales de enero, una moción para destituir, de forma inmediata, a Jordán Conde como presidenta.

Los estudiantes del RUM iniciaron esta semana una manifestación indefinida y, entre sus reclamos, está la salida de Jordán Conde, así como del rector interino Miguel Muñoz, para el 1 de mayo. Este jueves, estudiantes del recintos de Bayamón también tuvieron asamblea para discutir la situación en el sistema universitario, mientras que Río Piedras tendrá una asamblea extraordinaria la próxima semana.

¿Por qué los estudiantes de la UPR en Río Piedras están en paro? Estos son sus reclamos

¿Por qué los estudiantes de la UPR en Río Piedras están en paro? Estos son sus reclamos

Las manifestaciones en este y otros recintos se decretaron en rechazo a gestiones que ha encaminado la administración de Zayira Jordán Conde.

La asamblea estudiantil en Ciencias Médicas se dio el mismo día que los representantes estudiantiles y de profesores ante la Junta Universitaria abandonaron la reunión mensual del organismo asesor, luego que Jordán Conde rechazara incluir en la agenda la discusión de los pedidos por su destitución.

El representante estudiantil por el recinto de Río Piedras, Edward Maldonado, indicó que él mismo presentó una moción para restablecer la agenda original –confeccionada por el comité de agenda, que tiene representación de todos los sectores–, que contenía la discusión de certificaciones emitidas por 10 Senados Académicos en las cuales manifestaron el retiro de confianza a Jordán Conde.

“En defensa de nuestra Universidad y porque realmente los sectores que nosotros representamos en este cuerpo, que no se merecen ser tratados de esta manera, nos retiramos”, indicó Maldonado.

Por su parte, Jordán Conde defendió su proceder en la reunión, al establecer que la Junta Universitaria no es el espacio para discutir asuntos que le corresponden a la Junta de Gobierno de la UPR.

“La Universidad de Puerto Rico se rige por normas claras que garantizan el orden, la legalidad y la sana gobernanza institucional. Las desviaciones de ese marco atentan contra la gobernanza establecida”, sostuvo, en declaraciones escritas.

Decenas de estudiantes de Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras llegaron este miércoles, desde las 3:30 a.m., para cerrar los portones del recinto –en unión a otros dos campus del sur y oeste–, en reclamo de la salida de la presidenta Zayira Jordán Conde, de la mano a una reforma universitaria y la restitución de la fórmula presupuestaria de 9.6% para mantener una mejor infraestructura sin tener que consolidar unidades.El rechazo a la gestión de Jordán Conde llevó a que el recinto de Ponce decretara, en una asamblea, una huelga de 14 días que inició en la madrugada de este miércoles. Tanto unidades motorizadas como otras en automóviles se encontraban patrullando el recinto con frecuencia.
1 / 28 | Desde los portones de la UPR en Río Piedras: así luce el paro estudiantil. Decenas de estudiantes de Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras llegaron este miércoles, desde las 3:30 a.m., para cerrar los portones del recinto –en unión a otros dos campus del sur y oeste–, en reclamo de la salida de la presidenta Zayira Jordán Conde, de la mano a una reforma universitaria y la restitución de la fórmula presupuestaria de 9.6% para mantener una mejor infraestructura sin tener que consolidar unidades. - Ramon "Tonito" Zayas
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Universidad de Puerto RicoUPRUPR en Ciencias MédicasRecinto de Ciencias MédicasZayira Jordán CondeParo en la UPR
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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