Persisten el calor y los aguaceros dispersos en varias zonas de Puerto Rico

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Los aguaceros registrados durante la tarde de este miércoles en distintas zonas de Puerto Rico continuarán de forma intermitente durante las próximas horas, aunque no se espera que provoquen acumulaciones significativas ni inundaciones generalizadas, informó la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Cecille Villanueva.

Villanueva explicó a El Nuevo Día que la actividad de lluvia se ha concentrado principalmente en sectores del área metropolitana, incluyendo San Juan, Bayamón, Guaynabo y Cataño, aunque también se han observado aguaceros en zonas del interior y noroeste de la isla.

“Por el momento, nada significativo y están bien localizados los aguaceros”, indicó Villanueva.

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Según la meteoróloga, aunque algunas carreteras permanecen mojadas y se han observado acumulaciones menores de agua en ciertos lugares, no se han recibido reportes de inundaciones ni se han registrado acumulaciones de lluvia importantes.

Asimismo, señaló que los aguaceros continuarán de forma intermitente durante el resto de la tarde, moviéndose con relativa rapidez, por lo que no se espera un riesgo generalizado de inundaciones.

1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 23 Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Mientras, el calor continúa siendo uno de los principales factores que afectan a la isla. Villanueva explicó que el patrón caluroso responde, en parte, a vientos con componente del sur, que favorecen el transporte de aire más cálido hacia Puerto Rico.

La meteoróloga agregó que, aunque este miércoles las concentraciones de polvo del Sahara disminuyeron temporalmente, la combinación de altas temperaturas y elevada humedad ha provocado índices de calor superiores a los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores.

“Sí se siente calor, especialmente en áreas del área metropolitana donde hay mucha concentración de concreto”, sostuvo.

Las condiciones más cálidas se han registrado principalmente en zonas urbanas y costeras, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, buscar lugares frescos y limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.

Villanueva adelantó que el patrón caluroso persistirá durante el resto de la semana. Además, indicó que un nuevo pulso de polvo del Sahara llegará el jueves y se extenderá, en distintas concentraciones, hasta el fin de semana.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.