Hermana de Naz Reid, jugador de la NBA, muere baleada en Nueva Jersey: novio es acusado de asesinato

Jackson — La hermana del jugador de los Minnesota Timberwolves, Naz Reid, fue baleada fatalmente en un complejo de apartamentos de Nueva Jersey por su novio, quien fue acusado de asesinato, dijeron las autoridades el lunes.

La policía acudió al complejo de apartamentos Paragon en Jackson alrededor de las 11 a.m. del sábado, luego de recibir informes de disparos. Pronto encontraron a Toraya Reid, de 28 años, inconsciente cerca de la salida del complejo, y aparentemente había recibido varios disparos, dijo el fiscal del condado de Ocean, Bradley Billhimer. Los agentes también vieron a Shaquille Green, de 29 años, de Jackson, corriendo por una carretera cercana, y pronto fue detenido sin incidentes.

Además del cargo de asesinato, Green también enfrenta dos cargos por armas. Billhimer dijo que Reid y Green habían estado en “una relación sentimental”, pero no proporcionó más detalles.

Green permanecía encarcelado el lunes, y los fiscales no sabían si había contratado a un abogado.

Reid, de 25 años, nativo de Nueva Jersey y una estrella del baloncesto en su estado natal, está a punto de comenzar su séptima temporada con Minnesota y recientemente firmó un contrato de cinco años con el equipo. Fue nombrado “Sexto Hombre del Año” de la NBA para la temporada 2023-2024.

Los agentes de Reid no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el lunes.