Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
85°lluvia moderada
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hermana de Naz Reid, jugador de la NBA, muere baleada en Nueva Jersey: novio es acusado de asesinato

Toraya Reid, de 28 años, fue encontrada sin vida cerca de un complejo de apartamentos en Jackson

8 de septiembre de 2025 - 12:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Naz Reid calienta motores en semifinales NBA. (Jed Jacobsohn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jackson — La hermana del jugador de los Minnesota Timberwolves, Naz Reid, fue baleada fatalmente en un complejo de apartamentos de Nueva Jersey por su novio, quien fue acusado de asesinato, dijeron las autoridades el lunes.

RELACIONADAS

La policía acudió al complejo de apartamentos Paragon en Jackson alrededor de las 11 a.m. del sábado, luego de recibir informes de disparos. Pronto encontraron a Toraya Reid, de 28 años, inconsciente cerca de la salida del complejo, y aparentemente había recibido varios disparos, dijo el fiscal del condado de Ocean, Bradley Billhimer. Los agentes también vieron a Shaquille Green, de 29 años, de Jackson, corriendo por una carretera cercana, y pronto fue detenido sin incidentes.

Además del cargo de asesinato, Green también enfrenta dos cargos por armas. Billhimer dijo que Reid y Green habían estado en “una relación sentimental”, pero no proporcionó más detalles.

Green permanecía encarcelado el lunes, y los fiscales no sabían si había contratado a un abogado.

Reid, de 25 años, nativo de Nueva Jersey y una estrella del baloncesto en su estado natal, está a punto de comenzar su séptima temporada con Minnesota y recientemente firmó un contrato de cinco años con el equipo. Fue nombrado “Sexto Hombre del Año” de la NBA para la temporada 2023-2024.

Los agentes de Reid no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el lunes.

Jackson es una comunidad en el sur de Nueva Jersey, a unos 50 kilómetros al noreste de Filadelfia.

Tags
Breaking NewsNBAEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: