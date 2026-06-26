Hombre de 74 años se convierte en el recluso de mayor edad ejecutado en Florida

MIAMI — Un hombre de 74 años condenado por apuñalar mortalmente a su esposa se convirtió el jueves en la persona de mayor edad ejecutada en Florida, y el estado tiene previsto ejecutar a otro hombre de 74 años el mes que viene.

Dusty Ray Spencer fue declarado fallecido a las 18:10 horas tras recibir una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Spencer fue condenado por el asesinato a puñaladas de su esposa Karen, ocurrido en 1992.

La cortina de la cámara de ejecución se levantó puntualmente a las 18:00 horas, hora prevista para la ejecución, y el director de la prisión preguntó a Spencer si tenía algo que decir mientras yacía atado a una mesa metálica con una vía intravenosa en el brazo.

“Lo siento, lo siento por la familia. En tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma. Ya voy, Señor. Ya voy. Amén”, dijo Spencer, con un consejero espiritual a su lado, a los pies de la mesa.

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Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, comenzaron a administrarle los fármacos letales y, tras unos minutos de respiración entrecortada, Spencer dejó de moverse.

A continuación, el guardia sacudió a Spencer y gritó su nombre varias veces, pero no obtuvo respuesta. Pasaron varios minutos más antes de que se llamara a un médico para que comprobara los signos vitales de Spencer, y se certificó la muerte del recluso.

Alex Lanfranconi, de la oficina del gobernador Ron DeSantis, comunicó a The Associated Press mediante un mensaje de texto que no hubo complicaciones. No respondió de inmediato a otros mensajes de teléfono y de texto en los que se le pedían comentarios sobre las edades del recluso ejecutado el jueves y del siguiente que se enfrenta a la ejecución.

La familia de la víctima no ha hecho ninguna declaración.

Los registros del Departamento Correccional de Florida indican que los reclusos de mayor edad ejecutados anteriormente por el estado tenían ambos 72 años: Samuel Lee Smithers, el 14 de octubre de 2025, por el asesinato de dos mujeres en 1996; y R. Charlie Gifford, el 21 de febrero de 1951, por el asesinato a tiros, en 1950, de un agente estatal, Charles Schuh Jr.

Está previsto que otro recluso de Florida, Dennis Sochor, de 74 años, sea ejecutado el 14 de julio. Sochor fue condenado por el asesinato de una mujer pocas horas después de que comenzara el año 1982, tras conocerla en una fiesta de Nochevieja.

A nivel nacional, la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna fue Walter Leroy Moody Jr., de 83 años, quien fue ejecutado en Alabama en 2018 por enviar paquetes bomba durante una ola de terror en el sur del país, en la que murieron un juez federal y un abogado negro defensor de los derechos civiles.

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La ejecución del jueves fue la novena en Florida este año, tras el récord de 19 ejecuciones registradas en 2025. DeSantis, del Partido Republicano, supervisó en 2025 más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. El récord anterior era de ocho ejecuciones, establecido en 2014.

Según los expedientes judiciales, Spencer fue detenido tras estrangular y amenazar con matar a Karen Spencer en diciembre de 1991. Mientras estaba en la cárcel, Dusty Ray Spencer llamó a su mujer y le advirtió de que, cuando saliera, iba a terminar lo que había empezado.

El 18 de enero de 1992, Spencer golpeó al hijo adolescente de su mujer con una plancha cuando el chico intentó impedir que Spencer agrediera a su madre, según las autoridades. Aproximadamente una semana después, el hijo salió a ver qué pasaba al oír un alboroto fuera de su casa y se encontró a Spencer golpeando a su madre en la cabeza con un ladrillo, según las autoridades.

Según los expedientes judiciales, el adolescente intentó disparar a Spencer con un rifle, pero el arma falló. Spencer amenazó al adolescente con un cuchillo y el chico salió corriendo en busca de ayuda. Cuando llegó la policía, encontró a Karen Spencer muerta con varias puñaladas en el pecho.

Spencer fue condenado inicialmente a muerte en 1992 tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, agresión con agravantes y lesiones con agravantes. En 1994, el Tribunal Supremo de Florida ordenó que se le impusiera una nueva pena tras determinar que el tribunal de primera instancia había evaluado incorrectamente las circunstancias agravantes y atenuantes. Al año siguiente, Spencer fue condenado de nuevo a muerte, y se desestimaron los recursos de apelación posteriores.

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La semana pasada, el Tribunal Supremo del estado desestimó los recursos de Spencer. Sus abogados habían alegado que padecía problemas de salud, como una enfermedad hepática, que suponían un mayor riesgo de dolor y sufrimiento. También argumentaron que ejecutarlo a su avanzada edad constituiría un castigo cruel e inusual.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó este jueves por la mañana un recurso de casación sin hacer comentarios al respecto.

Según el Departamento de Instituciones Penitenciarias, todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante la inyección letal de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

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