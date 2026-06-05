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Hombre de Virginia recibe cadena perpetua por doble asesinato en caso que involucra a una “au pair”

Brendan Banfield habría asesinado a su esposa y a un hombre que fue atraído a la casa de la pareja como chivo expiatorio

5 de junio de 2026 - 9:11 AM

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Brendan Banfield se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua. (Tom Brenner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre de Virginia que mantenía una aventura con la au pair brasileña de la familia fue condenado el viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa y de un hombre que fue atraído a la casa de la pareja para usarlo como chivo expiatorio.

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Brendan Banfield, exagente de las fuerzas del orden del servicio de impuestos IRS, sostuvo que le disparó a Joseph Ryan después de sorprenderlo atacando a su esposa la mañana del 24 de febrero de 2023. Pero los fiscales afirmaron que Brendan Banfield y la au pair Juliana Peres Magalhães tendieron una trampa a Ryan como parte de un plan para deshacerse de Christine Banfield, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos.

La jueza Penney Azcarate calificó las acciones de Banfield como malvadas y calculadas.

“El desprecio por la vida de su esposa, alguien a quien supuestamente amaba, es casi inconcebible”, declaró Azcarate al dictar la sentencia. El plan incluyó “atraer a un hombre completamente inocente a su trampa mortal; seguir con su vida después de los asesinatos sin la menor preocupación; y ni una sola vez —ni una sola vez— pensar en el impacto” sobre la hija de 4 años de los Banfield. Brendan Banfield “le quitó todo”, expresó Azcarate.

Además del asesinato, el jurado condenó a Banfield en febrero por poner en peligro a una menor, debido a que la hija de la pareja estaba en casa durante los homicidios. Azcarate condenó a Banfield a cinco años adicionales por ese cargo y a otros tres años por un cargo relacionado con armas de fuego.

Al hablar durante la audiencia de sentencia, Banfield siguió proclamando su inocencia. Banfield afirmó que amaba a su esposa y que, aunque tuvo aventuras, nunca tuvo la intención de dejarla.

Azcarate no se dejó convencer y citó su falta de remordimiento como una de las razones por las que no tuvo ninguna duda en ordenarle permanecer tras las rejas de por vida.

Durante la audiencia del viernes, la hermana mayor de Christine Banfield, Danielle Hocker, describió a su hermana como amable, cariñosa, confiable y desinteresada. Dijo que crecieron persiguiendo luciérnagas y durmiendo una junto a la otra en el suelo en sacos de dormir.

“Cuando ella nació, ‘yo’ me convertí en ‘nosotras’”, declaró Hocker. “No he dejado de decir ‘nosotras’ cuando hablo de mi infancia después de su muerte, excepto que ahora cuando lo hago, me deja sin aliento —una pausa llena de amor que no tiene adónde ir”.

La madre de Ryan, Deidre Fisher, dijo al tribunal que su hijo era una persona “extremadamente cariñosa” que cuidaba de su abuela y de otros seres queridos.

“Joe era un tipo que creía en luchar por los desvalidos, e incluso por perros realmente descuidados”, apuntó Fisher. “Entraba en un refugio de animales y pedía los perros más viejos y más feos, se los llevaba a casa y los amaba durante años”.

La tía de Ryan, Sangeeta Ryan, aseguró que Banfield “no solo nos quitó a Joe y a Christine. Intentó borrar la verdad de quiénes eran”.

Durante el juicio de Banfield, Magalhães testificó que él le había dicho que quería casarse con ella y tener hijos con ella, pero que primero necesitaba “deshacerse de” su esposa. No quería divorciarse porque “ella tendría más dinero que él” y porque quería la custodia de la hija de la pareja, dijo Magalhães, quien tenía 21 años cuando empezó a trabajar para los Banfield en 2021.

Magalhães también testificó que ella y Brendan Banfield montaron la escena en la casa en Herndon, Virginia, para que pareciera que habían disparado contra un intruso. La pareja se hizo pasar por Christine Banfield en un sitio web de fetiches sexuales para atraer a Ryan a su casa para un encuentro sexual que involucraba un cuchillo.

El día de los asesinatos, Magalhães esperó en un automóvil fuera de la casa con la hija de los Banfield. Cuando Ryan llegó, llamó a Brendan Banfield, que estaba esperando en un McDonald’s cercano. La pareja llevó a la niña al sótano y luego fue al dormitorio, donde se encontraron con Ryan. Brendan Banfield le disparó a Ryan y luego apuñaló a Christine Banfield con el cuchillo que Ryan había llevado. Cuando Magalhães vio que Ryan se movía, efectuó un segundo disparo que lo mató.

El viernes, Banfield enfatizó que existía desacuerdo dentro de la policía sobre la teoría de que él se había hecho pasar por su esposa, diciendo que habría sido imposible que él enviara algunos de los mensajes.

Algunos medios han apodado el caso como el “au pair affair”. Magalhães se declaró culpable de homicidio involuntario tras aceptar testificar contra Brendan Banfield. Magalhães fue condenada a 10 años de prisión después del juicio de Banfield.

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