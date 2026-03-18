Hospital en Florida demanda para desahuciar a paciente que lleva cinco meses en una habitación después del alta

ORLANDO, Florida - El hospital Tallahassee Memorial Healthcare demandó a principios de este mes a la paciente la habitación 373, alegando que se ha negado a abandonar el cuarto desde que fue dada de alta el pasado mes de octubre.

El hospital también ha solicitado a un juez estatal de Tallahassee una orden judicial por la que se ordene a la paciente desalojar la habitación del hospital y se autorice a la oficina del Sheriff del condado a ayudar en caso necesario.

El hospital dijo que se habían desviado recursos para ayudar a otros pacientes debido a su ocupación de la habitación.

“La ocupación continuada de la demandada impide el uso de la cama para pacientes que necesitan cuidados agudos”, dijo el hospital en la demanda.

Según la demanda, la mujer ingresó en el hospital para recibir tratamiento médico y el 6 de octubre se emitió una orden formal de alta tras determinarse que ya no necesitaba servicios de cuidados intensivos.

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Según la demanda, el hospital se esforzó repetidamente por coordinar su salida con sus familiares y le ofreció transporte para obtener la identificación necesaria.

Rachel Givens, abogada del hospital, dijo el miércoles que el hospital no tenía comentarios. El hospital no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico, entre ellas qué tipo de identificación necesitaba la paciente.

La demanda no dice de qué fue tratada la paciente, cuál fue su factura hospitalaria ni cómo pudo permanecer en el hospital durante más de cinco meses a pesar de haber sido dada de alta.

No figuraba ningún abogado de la paciente, ya que se representa a sí misma. Los números de teléfono de la paciente que figuraban en una base de datos en línea estaban desconectados. Nadie contestó al teléfono cuando se llamó a su habitación en el hospital.

A finales de mes está prevista una vista judicial sobre la demanda.

En virtud de la Ley federal de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo, los hospitales que reciben fondos de Medicare deben proporcionar tratamiento que estabilice a cualquier persona que acuda a un servicio de urgencias con una afección médica urgente, aunque el paciente no tenga seguro o capacidad de pago.

Los hospitales pueden ser investigados por los Centros federales de Servicios de Medicare y Medicaid en caso de infracción.

El paciente puede ser dado de alta cuando los médicos hayan determinado que puede seguir recibiendo atención ambulatoria, “siempre que se le facilite un plan de seguimiento adecuado como parte de las instrucciones para el alta”, señala la agencia federal en un manual de operaciones.

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