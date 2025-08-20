Huracán Erin gana fuerza mientras avanza por la costa este de Estados Unidos

El huracán Erin comenzó a fortalecerse nuevamente el miércoles mientras se acercaba a la costa del Atlántico medio, generando olas amenazantes que han obligado a cerrar playas desde las Carolinas hasta la ciudad de Nueva York.

Los meteorólogos esperan que la tormenta alcance su punto máximo en las próximas 48 horas y dicen que podría intensificarse nuevamente hasta convertirse en un huracán mayor para la noche del miércoles.

Aunque es poco probable que Erin toque tierra a lo largo de la costa este antes de dirigirse hacia el mar, las autoridades esperan que sus grandes oleajes corten carreteras hacia poblados y casas vacacionales en los Outter Banks de Carolina del Norte y generen peligrosas corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

El océano Atlántico, la playa y las casas en Duck, Outer Banks, Carolina del Norte. (Ted Shaffrey)

La ciudad de Nueva York cerró sus playas a la natación el miércoles y el jueves. Algunas playas de Nueva Jersey, Maryland y Delaware también estarán cerradas temporalmente.

Frente a Massachusetts, en la isla de Nantucket podrían producirse olas de más de 10 pies en los siguientes días. Pero la mayor amenaza se centra a lo largo de los Outer Banks.

A pesar de los cierres de playas, algunos nadadores seguían ignorando las advertencias. Los rescatistas salvaron el martes a más de una docena de personas atrapadas en corrientes de resaca en Wrightsville Beach, Carolina del Norte, un día después de que más de 80 personas fueran rescatadas.

Bob Oravec, el meteorólogo principal del Servicio Nacional de Meteorología en College Park, Maryland, advirtió sobre los peligros de las corrientes de resaca. Incluso si alguien cree saber cómo manejar una corriente de ese tipo, no es seguro hacerlo en las condiciones actuales.

“Puedes estar tan consciente como quieras”, dijo. “Aun así, puede ser peligroso”.

Tres mujeres caminan por la playa al amanecer mientras las olas del huracán Erin rompen en la costa de Nags Head, Carolina del Norte, el miércoles. (Allen G. Breed)

Una combinación de feroces vientos y enormes olas, de 20 pies de altura, podría causar inundaciones costeras en muchas comunidades frente a la playa, advirtieron el miércoles las autoridades de Carolina del Norte.

“Independientemente de la trayectoria del centro de la tormenta, las condiciones peligrosas pueden sentirse lejos del núcleo, especialmente con un sistema tan grande como Erin”, dijo Will Ray, director de manejo de emergencias del estado.

Docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica de la playa y la pérdida de dunas protectoras podrían estar en riesgo, dijo David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

El Centro Nacional de Huracanes también observa dos perturbaciones tropicales al este de Erin que podrían convertirse en ciclones con nombre. Con miles de millas de agua oceánica cálida, los huracanes conocidos como huracanes de tipo Cabo Verde son algunos de los más peligrosos que amenazan a América del Norte.

El agua del Atlántico ya alcanzaba la ruta principal a través de los Outter Banks el miércoles, y es probable que, durante la noche, algunas secciones resulten intransitables debido a la marea alta.

Las autoridades advirtieron que el tiempo se agota para salir, pero la mayoría de los residentes decidieron quedarse a pesar de las órdenes de evacuación en las islas Hatteras y Ocracoke.

En esta imagen tomada por la cámara del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, se ven automóviles formados para ser evacuados en ferry desde la isla Ocracoke a la isla Hatteras, Carolina del Norte, el lunes 18 de agosto de 2025, debido al impacto previsto del huracán Erin. (The Associated Press)

“Probablemente no nos quedaríamos si viniera directamente hacia nosotros”, dijo Rob Temple, quien opera recorridos en velero en Ocracoke.

Su mayor preocupación era si la ruta principal sería arrasada, y si a los turistas y camiones de reparto se les impediría el paso en la delgada franja de islas de barrera bajas que son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

Erin se ha convertido en una tormenta inusualmente grande y engañosamente preocupante, con vientos de tormenta tropical que se extienden 500 millas de borde a borde, aproximadamente la distancia de la ciudad de Nueva York a Pittsburgh.

Erin seguía siendo un huracán de categoría 2 el miércoles, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 110 millas por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Estaba a unas 365 millas al sursureste del cabo Hatteras en Carolina del Norte.

Se emitieron alertas de tormenta tropical para Carolina del Norte y Virginia, mientras que en las Bermudas el gobierno advirtió a los residentes y turistas que se mantuvieran fuera del agua, ya que se esperan mares agitados hasta el viernes.