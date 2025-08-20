Opinión
20 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Playas cerradas por el huracán Erin frustran festejos de verano en la costa de Estados Unidos

Se espera que las bandas del sistema traigan vientos fuertes, oleaje picado y resacas

20 de agosto de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los mayores oleajes a lo largo de la costa este podrían llegar a partir del miércoles. (Pablo Martinez Monsivais)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

De Florida a Nueva Inglaterra, las personas que intentaban disfrutar de los últimos momentos del verano a lo largo de la costa se encontraron con advertencias de corrientes de resaca, playas cerradas y, en algunos casos, olas ya peligrosas mientras el huracán Erin se acercaba el miércoles.

RELACIONADAS

Aunque los meteorólogos están seguros de que el centro de la enorme tormenta se mantendrá lejos de la costa, se espera que los bordes exteriores traigan vientos fuertes, grandes oleajes y corrientes de resaca que amenazan la vida hasta el viernes. Sin embargo, los mayores oleajes a lo largo de la costa este podrían llegar a partir del miércoles.

La ciudad de Nueva York cerró sus playas para nadar el miércoles y jueves, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó que tres playas estatales en Long Island prohibieran la natación hasta el jueves. Varias playas de Nueva Jersey también estarán temporalmente vetadas, mientras que algunas ciudades en Delaware han cortado el acceso al océano.

Frente a Massachusetts, la isla de Nantucket podría ver olas de más de tres metros (diez pies) más adelante esta semana. Pero la mayor amenaza se centra a lo largo de las islas de barrera de los Outer Banks de Carolina del Norte, donde se han ordenado evacuaciones.

Erin se ha convertido en una tormenta inusualmente grande y engañosamente preocupante, con vientos de tormenta tropical que se extienden 370 kilómetros (230 millas) desde su núcleo. Los meteorólogos esperan que crezca en tamaño a medida que se mueve por el Atlántico y vire hacia el norte.

Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025.Una mujer se toma fotos en una playa en Condado el viernes, 15 de agosto, antes de que comenzaran los efectos del huracán Erin en Puerto Rico.Por su parte, el alcalde de Ciales, Jesús Resto, indicó que el ayuntamiento ha trabajado en atender situaciones con arboles caídos y tendido eléctrico.
1 / 33 | En imágenes: así fue el impacto del paso cercano de Erin por Puerto Rico. Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025. - Alejandro Granadillo

El martes azotó las islas Turcas y Caicos, donde se suspendieron los servicios gubernamentales y se ordenó a los residentes quedarse en casa, junto con partes de las Bahamas antes de su esperado giro hacia Bermudas.

Se emitieron alertas de tormenta tropical para Virginia y Carolina del Norte, así como para Bermudas.

Erin perdió algo de fuerza respecto a días anteriores y era un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de alrededor de 155 kilómetros por hora (100 millas por hora), dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Estaba unos 795 kilómetros (495 millas) al sur-sureste del cabo Hatteras en Carolina del Norte.

En los Outer Banks, la marejada ciclónica de Erin podría inundar carreteras con olas de 4.6 metros (15 pies). Se ordenaron evacuaciones obligatorias en las islas Hatteras y Ocracoke. Más de 1,800 personas habían salido de Ocracoke en ferry desde el lunes.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, advirtió a los residentes costeros que estén preparados para evacuar y declaró el estado de emergencia el martes. Bulldozers reforzaron las dunas, y había camiones de la compañía eléctrica local en Ocracoke listos para reparar cables caídos.

En la primera trayectoria pronosticada de Erin, Puerto Rico se encontraba fuera del cono de incertidumbre.Desde la formación del ciclón, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que esperaba que Erin mantuviera una trayectoria hacia el oeste para luego dar un giro en dirección noroeste.Posición del huracán Erin el lunes, 18 de agosto a las 5:00 a.m.
1 / 28 | La ruta de Erin: imágenes de la trayectoria del primer huracán de la temporada. En la primera trayectoria pronosticada de Erin, Puerto Rico se encontraba fuera del cono de incertidumbre. - Captura

Algunas carreteras secundarias ya vieron algo de inundación en Hatteras, y los propietarios de un muelle quitaron algunas tablas, esperando que la marejada ciclónica pasara sin destruirlo.

La mayoría de los residentes decidieron quedarse, aunque los recuerdos del huracán Dorian en 2019, cuando 2.1 metros (siete pies) de agua inundaron Ocracoke, aún están frescos, dijo el comisionado del condado Randal Mathews.

Tom Newsom, quien dirige expediciones de pesca en Hatteras, dijo que ha vivido allí casi 40 años y nunca ha evacuado. Tampoco lo haría esta vez.

Comparando este huracán con otros que ha visto, lo llamó una “tormenta nororiental con esteroides”.

La delgada franja de islas de barrera bajas de los Outer Banks que se adentran en el Atlántico son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas. Hay preocupaciones de que partes de la carretera principal puedan ser arrasadas, dejando algunas rutas intransitables durante días. Y docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica de la playa y la pérdida de dunas protectoras podrían estar en riesgo, dijo David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

Más al sur, no se ordenaron evacuaciones, pero algunos puntos de acceso a la playa fueron cerrados con previsiones de que el agua estuviera hasta un metro (tres pies) sobre las mareas altas normales durante varios días.

Los científicos del clima dicen que los huracanes del Atlántico ahora tienen muchas más probabilidades de intensificarse rápidamente en tormentas poderosas y catastróficas alimentadas por océanos más cálidos. Hace dos años, el huracán Lee creció con sorprendente rapidez mientras avanzaba por el Atlántico, desatando tormentas violentas y corrientes de resaca.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
