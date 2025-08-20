Opinión
20 de agosto de 2025
87°bruma
NoticiasMundo
¿Por qué las tormentas de Cabo Verde son las más largas y poderosas?

Alrededor del 85% de todos los huracanes mayores suelen formarse cerca del grupo de islas frente a la costa de África

20 de agosto de 2025 - 8:37 AM

Las tormentas de Cabo Verde comienzan sobre África, donde el aire caliente y seco del Sahara y el aire caliente y húmedo sobre el golfo de Guinea chocan y crean grupos de tormentas eléctricas que se desplazan desde el continente.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Son los huracanes de leyenda, las bolas de boliche que cruzan todo el océano Atlántico, amenazaban a los barcos de antaño y hacen las largas líneas curvas en las cartas de huracanes.

Las tormentas de Cabo Verde, que reciben su nombre del grupo de islas a unos 725 kilómetros de la costa occidental de África, suelen formarse a partir de grupos de tormentas eléctricas que se desplazan desde el continente hacia el Atlántico.

Con miles de kilómetros de agua oceánica por encima de la temperatura de los 80 grados Fahrenheit necesaria para alimentar los huracanes, las tormentas de Cabo Verde son algunas de las más peligrosas que amenazan a Estados Unidos. Alrededor del 85% de todos los huracanes importantes, de categoría 3 o superior, comienzan allí, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

“Son las estrellas de los medios y ciertamente reciben mucha atención porque puedes rastrearlas durante mucho tiempo”, dijo Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections.

Pero también son una amenaza rara. Menos de uno de cada 10 de las tormentas se estrellan contra Estados Unidos. El resto se deshace o se desvía hacia el mar por los vientos del norte y del este que normalmente prevalecen sobre el Atlántico.

Ahora es el momento de mirar hacia el este. Las condiciones deben ser las adecuadas para que las tormentas de Cabo Verde se formen y crezcan, manteniéndolas mayormente confinadas a agosto y septiembre.

El huracán Erin es una tormenta de Cabo Verde. El CNH está vigilando dos grupos más de tormentas al este de Erin que podrían convertirse en tormentas tropicales.

Pero la atmósfera es demasiado compleja para saber cuán fuertes pueden ser esas tormentas si se desarrollan o si alguna de ellas amenazará a Estados Unidos. Los pronosticadores comienzan a perder la confianza en su capacidad para predecir el futuro de cualquier tormenta específica con más de una semana de anticipación. Se necesitan al menos 10 días para que un posible huracán cruce el océano Atlántico.

Las advertencias meteorológicas y los vientos ligeros ayudan a que las tormentas de Cabo Verde crezcan. Las tormentas de Cabo Verde comienzan sobre África, donde el aire caliente y seco del Sahara y el aire caliente y húmedo sobre el golfo de Guinea chocan y crean grupos de tormentas eléctricas que se desplazan desde el continente.

El agua caliente es el primer ingrediente. Los huracanes también prosperan con vientos ligeros por encima de ellos que no alejarán las tormentas eléctricas del centro.

“Son los más fuertes porque tienen más tiempo para desarrollarse. Las otras tormentas pueden estrellarse contra la tierra demasiado pronto”, dijo Masters.

Los investigadores han pasado los últimos años estudiando el océano y la atmósfera en el extremo oriental del Atlántico para tener una mejor idea de por qué algunas tormentas se forman y otras no.

En los últimos años, los científicos se han dado cuenta de que el aire seco y el polvo del Sahara en África que se introduce en el Atlántico desde el este pueden disminuir la alta humedad que necesitan los huracanes e inhibir su desarrollo. El polvo puede viajar a través del océano y asentarse en los coches y ventanas de la costa este de Estados Unidos.

“Viajan a aproximadamente 1.6 kilómetros sobre la superficie, los vientos son muy fuertes y el aire es seco y caliente. Esa es una trifecta que suprime la actividad de los huracanes”, dijo Jason Dunion, científico del Instituto Cooperativo de Estudios Marinos y Atmosféricos de la Universidad de Miami, a la universidad.

1 o 2 huracanes al año son tormentas de Cabo Verde. Algunos años pueden no ver ninguna tormenta de Cabo Verde. Algunos pueden ver hasta cuatro o cinco. Pero en promedio, alrededor de uno o dos huracanes al año se clasifican como tormentas de Cabo Verde, según el CNH.

Y no son las únicas tormentas que azotan Estados Unidos. The Weather Channel analizó los huracanes desde 1995 y encontró que solo nueve de los 60 que azotaron Estados Unidos fueron los que rastrearon todo el camino a través del Atlántico.

Las tormentas que recuerdas. La lista de famosos huracanes de Cabo Verde tiene mucha superposición con la lista de los huracanes más memorables, poderosos y mortíferos.

Está el huracán de Galveston de 1900 que mató a unas 8,000 personas en Texas y el huracán Okeechobee de 1928 que mató a 2,500 en Florida. En tiempos más recientes, los huracanes Donna en 1960 en Florida, Hugo en 1989 en Carolina del Sur, Andrew en 1992 en Florida, Ivan en Gran Caimán, Alabama y Florida en 2004, Ike en Texas en 2008, Irma en Cuba, Puerto Rico y Florida en 2017 y Florence en Carolina del Norte en 2018 fueron todas tormentas de Cabo Verde.

