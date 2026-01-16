ICE asegura que inmigrante cubano murió durante un intento de suicidio

Washington- Un inmigrante cubano murió en un centro de detención de inmigrantes de Texas a principios de este mes durante un altercado con los guardias, y el médico forense local ha indicado que su muerte probablemente será clasificada como homicidio.

El gobierno federal ha proporcionado una versión diferente sobre la muerte de Geraldo Lunas Campos el 3 de enero, afirmando que el detenido estaba intentando suicidarse y que el personal intentó salvarlo.

Un testigo dijo a The Associated Press que Lunas Campos murió después de ser esposado, abordado por los guardias y asfixiado hasta que perdió el conocimiento. El miércoles, la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso comunicó a la familia del inmigrante que el informe preliminar de la autopsia indicaba que la muerte había sido un homicidio por asfixia debido a la compresión del pecho y el cuello, según una grabación de la llamada revisada por la AP.

La muerte y las versiones contradictorias han intensificado el escrutinio sobre las condiciones de las cárceles de inmigrantes en un momento en que el gobierno ha estado deteniendo a un gran número de inmigrantes en todo el país y recluyéndolos en instalaciones como la de El Paso, donde murió Lunas Campos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene la obligación legal de notificar públicamente las muertes de detenidos. La semana pasada, dijo que Lunas Campos, de 55 años, padre de cuatro hijos y delincuente sexual registrado, había muerto en Camp East Montana, pero no mencionó que hubiera estado involucrado en un altercado con el personal inmediatamente antes de su muerte.

En respuesta a las preguntas de la AP, el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye el ICE, modificó el jueves su versión de la muerte de Lunas Campos, diciendo que intentó suicidarse.

“Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y siguió intentando quitarse la vida”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin. “Durante el forcejeo subsiguiente, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento”.

En una entrevista realizada antes de que el DHS actualizara su versión, el detenido Santos Jesús Flores, de 47 años y originario de El Salvador, dijo que presenció el incidente a través de la ventana de su celda en la unidad de alojamiento especial, donde los detenidos son mantenidos en aislamiento por infracciones disciplinarias.

“No quería entrar en la celda donde lo iban a meter”, dijo Flores a la AP el jueves, hablando en español desde un teléfono en las instalaciones. “Entonces los guardias lo agarraron y, bueno, lo agarraron y lo mataron. Lo último que dijo fue que no podía respirar”.

FILE - This Aug. 7, 2025, satellite image shows construction of large white tents for a new immigrant detention center at Fort Bliss, a U.S. Army base outside El Paso, Texas. (Planet Labs via AP, File)

Entre los primeros enviados al Campamento Montana Este

El Campamento Montana Este es una extensa instalación de tiendas de campaña construida apresuradamente en el desierto, en los terrenos de Fort Bliss, una base del ejército. La AP informó en agosto de que el centro de 1.200 millones de dólares, que se espera que se convierta en el mayor centro de detención de Estados Unidos, estaba siendo construido y gestionado por un contratista privado con sede en una casa unifamiliar de Richmond, Virginia. La empresa, Acquisition Logistics LLC, no tenía experiencia previa en la gestión de centros penitenciarios.

No quedó claro de inmediato si los guardias presentes cuando murió Lunas Campos eran empleados del gobierno o del contratista privado. Los correos electrónicos enviados el jueves a los directivos de Acquisition Logistics en busca de comentarios no obtuvieron respuesta.

Lunas Campos fue uno de los primeros detenidos enviados al Campamento Montana Este, al que llegó en septiembre después de que el ICE lo detuviera en Rochester, Nueva York, donde vivió durante más de dos décadas. Fue admitido legalmente en Estados Unidos en 1996, formando parte de una oleada de inmigrantes cubanos que intentaban llegar a Florida en barco.

El ICE declaró que fue detenido en julio en el marco de una operación de inmigración planificada debido a sus condenas penales, que le hacían susceptible de expulsión.

Los registros judiciales de Nueva York muestran que Lunas Campos fue condenado en 2003 por contacto sexual con un menor de 11 años, delito por el que fue condenado a un año de cárcel e inscrito en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Lunas Campos también fue condenado a cinco años de prisión y tres años de supervisión en 2009 tras ser declarado culpable de intentar vender una sustancia controlada, según los registros penitenciarios de Nueva York. Cumplió la condena en enero de 2017.

Cuentas contradictorias

El día de su muerte, según el ICE, Lunas Campos se puso nervioso mientras estaba en la cola para la medicación y se negó a volver al dormitorio que le habían asignado. Entonces fue trasladado al bloque de segregación.

“Mientras estaba en segregación, el personal lo observó en apuros y se puso en contacto con el personal médico del lugar para pedir ayuda”, dijo la agencia en su comunicado del 9 de enero. “El personal médico respondió, inició medidas de salvamento y solicitó servicios médicos de emergencia”.

Lunas Campos fue declarado muerto tras la llegada de los paramédicos.

Flores dijo que ese relato omitía detalles clave: Lunas Campos ya estaba esposado cuando al menos cinco guardias lo inmovilizaron contra el suelo, y al menos uno apretó el brazo alrededor del cuello del detenido.

En unos cinco minutos, dijo Flores, Lunas Campos ya no se movía.

“Cuando dejó de respirar, le quitaron las esposas”, dijo Flores.

Flores no está representado por un abogado y dijo que ya ha dado su consentimiento a la deportación a su país de origen. Aunque reconoció que corría un riesgo al hablar con la AP, Flores dijo que quería poner de relieve que “en este lugar, los guardias maltratan mucho a la gente.”

Afirmó que varios detenidos de la unidad presenciaron el altercado y que las cámaras de seguridad del lugar deberían haber captado los hechos. Flores también dijo que los investigadores no le habían entrevistado.

El DHS no respondió a las preguntas sobre si Lunas Campos estaba esposado cuando dicen que intentó suicidarse, o exactamente cómo había intentado matarse.

“El ICE se toma en serio la salud y la seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia”, dijo McLaughlin. “Esta es todavía una investigación activa, y más detalles están por venir”.

El DHS no quiso decir si otras agencias estaban investigando. La oficina del médico forense de El Paso confirmó el jueves que había realizado una autopsia, pero declinó hacer más comentarios.

La determinación final de homicidio por parte del médico forense suele ser decisiva para determinar la responsabilidad penal o civil de los vigilantes. Cuando esas muertes se consideran accidentales o algo distinto de un homicidio, es menos probable que den lugar a investigaciones penales, mientras que las demandas civiles por homicidio culposo son más difíciles de probar.

El hecho de que Lunas Campos muriera en una base del Ejército también podría limitar la jurisdicción legal de los funcionarios estatales y locales para investigar. Un portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de El Paso declinó comentar el jueves si estaba involucrado en una investigación.

Las muertes de reclusos y otros detenidos después de que los agentes los mantuvieran boca abajo y les presionaran la espalda y el cuello para inmovilizarlos han sido un problema en las fuerzas del orden durante décadas. Una investigación de AP de 2024 documentó cientos de muertes durante encuentros policiales en los que se sujetaba a personas en posición boca abajo. Muchos dijeron “no puedo respirar” antes de asfixiarse, según decenas de vídeos de cámaras corporales y de transeúntes. A menudo, las autoridades intentan culpar de estas muertes a enfermedades preexistentes o al consumo de drogas.

El Dr. Victor Weedn, patólogo forense que ha estudiado las muertes por inmovilización en posición prona, dijo que el dictamen preliminar de la autopsia de homicidio indica que las acciones de los guardias causaron la muerte de Lunas Campos, pero no significa que tuvieran intención de matar. Dijo que la oficina del médico forense podría recibir presiones para no calificarlo de homicidio, pero probablemente “se mantendrá firme”.

“Esto probablemente pasa la prueba del ‘de no ser por’. Si no hubiera sido por la actuación de los agentes, no habría muerto. Para nosotros, eso es generalmente un homicidio”, dijo.

“Sólo quiero justicia, y su cuerpo aquí”

Jeanette Pagan-Lopez, madre de los dos hijos menores de Lunas Campos, dijo que al día siguiente de su muerte la oficina del médico forense la llamó para informarle de que su cuerpo estaba en la morgue del condado. Inmediatamente llamó al ICE para averiguar qué había pasado.

Pagan-Lopez, que vive en Rochester, dijo que el subdirector de la oficina de campo del ICE de El Paso acabó por devolverle la llamada. Dijo que el funcionario le dijo que la causa de la muerte aún estaba pendiente y que estaban esperando los resultados del informe toxicológico. También le dijo que la única manera de que el cuerpo de Lunas Campos pudiera ser devuelto a Rochester de forma gratuita era si ella consentía en que fuera incinerado, dijo.

Pagán-López se negó y ahora busca la ayuda de familiares y amigos para recaudar el dinero necesario para enviar su cuerpo a casa y pagar un funeral.

Después de no poder obtener del ICE detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte, Pagan-López dijo que recibió una llamada de un detenido en Camp Montana East que la puso en contacto con Flores, quien le contó primero sobre el altercado con los guardias.

Desde entonces, ha llamado en repetidas ocasiones al ICE, pero ya no obtiene respuesta. Pagán-López, que es ciudadana estadounidense, dijo que también llamó dos veces al FBI, donde un agente tomó sus datos y luego colgó.

Pagán-López dijo que ella y Lunas Campos estuvieron juntos unos 15 años antes de romper hace ocho. Lo describió como un padre atento que, hasta su detención, había trabajado con un salario mínimo en una tienda de muebles, el único empleo que, según ella, podía encontrar debido a sus antecedentes penales.

Dijo que en la última llamada telefónica de la familia la semana después de Navidad, Lunas Campos habló con sus hijos sobre su esperada deportación a Cuba. Les dijo que quería que visitaran la isla para que él pudiera seguir formando parte de sus vidas.