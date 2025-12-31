ICE no volverá a detener a Kilmar Ábrego García mientras se mantenga vigente la orden judicial que lo prohíbe

Funcionarios de inmigración de Estados Unidos no planean detener nuevamente a Kilmar Ábrego García mientras se mantenga la orden de un juez que lo prohíbe, según un documento presentado el martes ante la corte.

El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto de controversia en el debate migratorio en Estados Unidos mientras lucha por permanecer en el país, después de que fue deportado indebidamente a su país de origen, donde fue encarcelado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejó claro que detendría a Ábrego García si se levantara la orden, escribió Liana J. Castano, directora asistente de operaciones de campo, en el documento.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump han acusado a Ábrego García de ser miembro de la pandilla MS-13, pero él ha negado vehementemente las acusaciones y no tiene antecedentes penales. El gobierno lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio por orden judicial, pero sólo después de emitir una orden de arresto por cargos de tráfico de personas en Tennessee.

La jueza federal Paula Xinis cuestionó este mes si se podía confiar en que los funcionarios del gobierno cumplirían con las órdenes que les prohíben llevar a Ábrego García de nuevo a custodia de inmigración o deportarlo.

Departamento de Justicia busca acusarlo

También el martes, una orden judicial recién revelada en el caso penal contra Ábrego García mostró que altos funcionarios del Departamento de Justicia presionaron para imputarle cargos después de que fue deportado indebidamente y que se ordenó que fuera devuelto a Estados Unidos.

Ábrego García se ha declarado inocente en la corte de los cargos de tráfico de personas. Quiere que se desestime el caso con el argumento de que la acusación es vengativa, ya que el gobierno de Trump lo acusa como castigo por la vergüenza de su deportación indebida.

Para sustentar su argumento, ha pedido al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se tomó la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que ocurrió en 2022.

Ábrego García había estado recientemente bajo custodia de inmigración durante tres meses antes de que Xinis ordenara su liberación el 11 de diciembre. En ese momento, el gobierno dijo que planeaba deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.

En su orden del 11 de diciembre, Xinis encontró que los funcionarios de inmigración no tenían un plan viable para remover a Ábrego García de Estados Unidos y señaló que no podía ser detenido indefinidamente. Emitió una orden separada que prohíbe al ICE volver a detenerlo, al menos por el momento. Después de una audiencia sobre el tema, Xinis ordenó al gobierno presentar el informe que se publicó el martes, que detallara si planeaban detener nuevamente a Ábrego García.

El caso de tráfico de personas contra Ábrego García se origina de una parada de tránsito en 2022 en Tennessee, donde fue detenido por exceso de velocidad. Viajaba con nueve pasajeros en el auto, y los patrulleros estatales discutieron entre ellos la posibilidad de tráfico de personas. Sin embargo, se le permitió irse sólo con una advertencia. El caso fue entregado a Investigaciones de Seguridad Nacional, pero no hay registro de ningún intento por acusarlo hasta abril de 2025, según los registros judiciales.

La orden recién revelada del 3 de diciembre del juez federal Waverly Crenshaw obligó al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego García y sus abogados, aunque no da muchos detalles sobre su contenido.

Afirmaciones de una acusación “vengativa”

Anteriormente, Crenshaw encontró que había “algo de evidencia” de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa. Citó específicamente una declaración del subsecretario de Justicia Todd Blanche en un programa de Fox News que parecía insinuar que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque había ganado su juicio por deportación indebida.

Rob McGuire, quien era el fiscal federal en funciones para el Distrito Medio de Tennessee hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque únicamente él tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

En la orden revelada, Crenshaw escribe que “algunos de los documentos indican no sólo que McGuire no tomó decisiones en solitario, sino que de hecho reportó a otros en el Departamento de Justicia, y la decisión de procesar a Ábrego pudo haber sido una decisión conjunta”.

La fiscalía federal para el Distrito Medio de Tennessee emitió un comunicado en el que dijo que “los correos electrónicos citados en la orden del juez Crenshaw, específicamente el correo electrónico del señor McGuire del 15 de mayo de 2025, confirman que la decisión final sobre si procesar fue tomada por fiscales de carrera basados en los hechos, pruebas y práctica establecida del Departamento de Justicia. Las comunicaciones con la Subsecretaría de Justicia sobre un caso relevante son requeridas y rutinarias”.

El correo electrónico mencionado fue de McGuire a su personal diciendo que Blanche “quisiera que (Ábrego) García fuera acusado lo más pronto posible”, según la orden de Crenshaw.

La orden también muestra que Aakash Singh, quien trabaja bajo Blanche en la subsecretaría de Justicia, contactó a McGuire sobre el caso de Ábrego García el 27 de abril, el mismo día que McGuire recibió un archivo sobre el caso de Investigaciones de Seguridad Nacional. Eso fue varios días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor de Ábrego García el 10 de abril.

El 30 de abril, Singh dijo en un correo electrónico a McGuire que la acusación era una “prioridad principal” para la subsecretaría de Justicia, según la orden. Singh y McGuire continuaron comunicándose sobre la acusación. El 18 de mayo, Singh escribió a McGuire y otros para retener el borrador de la acusación hasta que obtuvieran “autorización” para presentarlo. “La implicación es que la ‘autorización’ vendría de la subsecretaría”, escribe Crenshaw.

Una audiencia sobre la moción para desestimar el caso de tráfico de personas sobre la base de una acusación vengativa está programada para el 28 de enero.