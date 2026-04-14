“Otro día húmedo e inestable”: cuidado ante pronóstico de más lluvias para este martes

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El patrón de lluvia constante acompañado por un riesgo significativo de inundaciones para gran parte del archipiélago puertorriqueño persistirá este martes, por lo cual el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan, urgió a las personas a mantenerse alejados de cuerpos de agua y pendientes a las acumulaciones de agua en vías públicas.

La meteoróloga Mariangelis Marrero resaltó que los períodos de lluvia este martes serán similares a lo reportado el lunes, cuando se reportaron entre una y tres pulgadas de precipitación en gran parte de Puerto Rico, y áreas del suroeste recibieron cuatro pulgadas.

Se espera una cantidad similar, entre una a tres pulgadas de lluvia, este martes, apuntó.

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“Lo que se ha mencionado en los pasados días es que el día de ayer y el día de hoy vienen siendo los días más inestables y más húmedos. Cuando nos referimos a más inestables y más húmedos viene siendo que se verá la mayor concentración de lluvia, con tronadas que producen rayos”, indicó Marrero.

Pasadas las 7:00 a.m., Marrero señaló que las mayores concentraciones de lluvia se encontraban sobre aguas del océano Atlántico y el mar Caribe. No obstante, estas nubes se moverán tierra adentro.

“El viento está leve y variable. Eso lo que significa es que, como no tiene una dirección fija, la actividad de lluvia puede regarse, esparcirse, para cualquier lado de Puerto Rico. Como los vientos no están con mucha velocidad, eso lo que hace es que cuando el aguacero se desarrolla te lo deja ahí perenne por un período. Eso lo que hace es exacerbar la situación y generar un poco más de inundaciones, especialmente en esas zonas de poco drenaje”, señaló la meteoróloga.

Todo Puerto Rico se mantiene bajo una vigilancia de inundaciones, incluyendo las islas municipio, la cual estará vigente hasta el miércoles a las 8:00 a.m. También, este martes se emitió una advertencia de inundaciones para los municipios de Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande, hasta las 8:00 a.m.

“Hay que resaltarle a la ciudadanía que las condiciones del día de hoy siguen siendo las mismas que se pronosticaron, que va a ser otro día húmedo e inestable y que no es momento para que las personas estén considerando ir a los ríos porque con las lluvias anteriores el terreno está sumamente saturado y podría provocar deslizamiento”, explicó.

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Marrero destacó que hay ríos que se mantienen en niveles elevados, por lo que urgió a las personas a evitarlos aun cuando en su municipio no esté lloviendo. Recordó que las crecidas se reportan cuando llueve río arriba.

Del mismo modo, hizo hincapié en que no es momento de acudir a las playas, debido a las tronadas que se pronostican y la posibilidad de que caigan rayos.

Este patrón de mal tiempo se debe a una vaguada fuerte, que ha estado generando lluvias y tronadas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, recordó Marrero. El SNM ha estado alertando desde el fin de semana sobre la posibilidad de inundaciones en la semana.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

La nubosidad en la zona ayudará a mantener las temperaturas bajas.