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Fuertes lluvias continuarán afectando a Puerto Rico: conoce hasta cuándo

Se esperan entre dos a tres pulgadas adicionales de precipitación, con cantidades mayores en lugares aislados

13 de abril de 2026 - 3:52 PM

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La vaguada estaría alejándose de nuestra zona a partir del miércoles, según los pronósticos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Puerto Rico continuará recibiendo fuertes lluvias durante la tarde y la noche del lunes debido a una vaguada que afecta al archipiélago y que ya ha dejado unas cuatro pulgadas de lluvias en algunos sectores.

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Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Glorianne Rivera, los sectores que más lluvia han recibido son el centro y sur de Puerto Rico, igual que las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Al momento, han caído cuatro pulgadas de lluvia en el cuadrante suroeste de la isla y esperamos entre dos a tres pulgadas de lluvias adicional y más en lugares aislados mientras dure el evento”, informó Rivera.

Carreteras mojadas, montañas cubiertas por neblina y costas azotadas por fuertes olas rompientes marcaron el panorama meteorológico en la isla este miércoles. Desde Guaynabo, una vista parcial de las condiciones del tiempo. El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, aunque el frente frío ya cruzó Puerto Rico, gran parte de la nubosidad permanece sobre el área. No obstante, para el fin de semana y principios de la próxima semana, se espera el regreso de humedad asociada a una vaguada y otro sistema frontal, así como la llegada de una nueva marejada del norte.
1 / 11 | Neblina y aguaceros: una mirada al frente frío que atravesó a Puerto Rico. Carreteras mojadas, montañas cubiertas por neblina y costas azotadas por fuertes olas rompientes marcaron el panorama meteorológico en la isla este miércoles. - Xavier Araújo

Actualmente, se mantiene vigente una advertencia de inundaciones para Juana Díaz, Ponce y Peñuelas. La misma estará vigente hasta las 5:00 p.m.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Se espera que la mayor actividad de lluvia se registre durante la noche del lunes y la madrugada del martes, por lo que el SNM mantiene su vigilancia de inundaciones para toda la isla.

La vaguada estaría alejándose de nuestra zona el miércoles, según los pronósticos de la oficina federal.

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Breaking NewsLluviaServicio Nacional de MeteorologíaTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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