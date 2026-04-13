Fuertes lluvias continuarán afectando a Puerto Rico: conoce hasta cuándo
Se esperan entre dos a tres pulgadas adicionales de precipitación, con cantidades mayores en lugares aislados
13 de abril de 2026 - 3:52 PM
13 de abril de 2026 - 3:52 PM
Puerto Rico continuará recibiendo fuertes lluvias durante la tarde y la noche del lunes debido a una vaguada que afecta al archipiélago y que ya ha dejado unas cuatro pulgadas de lluvias en algunos sectores.
Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Glorianne Rivera, los sectores que más lluvia han recibido son el centro y sur de Puerto Rico, igual que las islas municipio de Vieques y Culebra.
“Al momento, han caído cuatro pulgadas de lluvia en el cuadrante suroeste de la isla y esperamos entre dos a tres pulgadas de lluvias adicional y más en lugares aislados mientras dure el evento”, informó Rivera.
Actualmente, se mantiene vigente una advertencia de inundaciones para Juana Díaz, Ponce y Peñuelas. La misma estará vigente hasta las 5:00 p.m.
Se espera que la mayor actividad de lluvia se registre durante la noche del lunes y la madrugada del martes, por lo que el SNM mantiene su vigilancia de inundaciones para toda la isla.
La vaguada estaría alejándose de nuestra zona el miércoles, según los pronósticos de la oficina federal.
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