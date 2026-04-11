Emiten una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico

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Ante una vaguada que se acerca a la región, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, que estará en efecto desde las 10:00 a.m. del próximo lunes hasta las 8:00 a.m. del miércoles.

La agencia meteorológica advirtió que se espera que el sistema deje entre dos a tres pulgadas de lluvia, con acumulaciones aisladas más altas. Por esta razón, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

“A medida que se acerca una vaguada desde el noroeste, aumenta la probabilidad de inundaciones. Las lluvias y tormentas eléctricas aumentarán en frecuencia a partir del lunes, pero se prevé que la actividad más intensa se produzca entre la noche del lunes y el martes. Según la información más reciente y las condiciones atmosféricas, la confianza en el pronóstico es mediano”, dice el informe emitido a las 11:13 a.m. del sábado.

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En cuanto a los impactos de la vaguada, el SNM precisó que “pueden producirse inundaciones en zonas urbanas y con pobre drenaje. Los vados pueden inundarse. Crecidas rápidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas de terreno escarpado”.

Más temprano, la entidad informó que aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde de este sábado, principalmente desde el interior hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico, lo que aumentará el riesgo de inundaciones de limitado a elevado.

Vigilancia de inundaciones. (NWS San Juan)

Según el pronóstico, los vientos del este a sureste promoverán también un riesgo limitado de calor en áreas urbanas y costeras, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.