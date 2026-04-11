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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan confirmó que estará en vigor desde este lunes hasta el miércoles

11 de abril de 2026 - 11:47 AM

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Una vista parcial del municipio de Guaynabo. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Ante una vaguada que se acerca a la región, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, que estará en efecto desde las 10:00 a.m. del próximo lunes hasta las 8:00 a.m. del miércoles.

La agencia meteorológica advirtió que se espera que el sistema deje entre dos a tres pulgadas de lluvia, con acumulaciones aisladas más altas. Por esta razón, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

“A medida que se acerca una vaguada desde el noroeste, aumenta la probabilidad de inundaciones. Las lluvias y tormentas eléctricas aumentarán en frecuencia a partir del lunes, pero se prevé que la actividad más intensa se produzca entre la noche del lunes y el martes. Según la información más reciente y las condiciones atmosféricas, la confianza en el pronóstico es mediano”, dice el informe emitido a las 11:13 a.m. del sábado.

En cuanto a los impactos de la vaguada, el SNM precisó que “pueden producirse inundaciones en zonas urbanas y con pobre drenaje. Los vados pueden inundarse. Crecidas rápidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas de terreno escarpado”.

Más temprano, la entidad informó que aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde de este sábado, principalmente desde el interior hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico, lo que aumentará el riesgo de inundaciones de limitado a elevado.

Vigilancia de inundaciones.
Vigilancia de inundaciones. (NWS San Juan)

Según el pronóstico, los vientos del este a sureste promoverán también un riesgo limitado de calor en áreas urbanas y costeras, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

“Se espera una transición hacia un patrón más húmedo e inestable a principios de la próxima semana debido a una vaguada que se aproxima. Está aumentando la probabilidad de inundaciones urbanas y riachuelos, inundaciones repentinas aisladas, deslizamientos de tierra y crecidas rápidas de los ríos”, dijo el SNM.

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Breaking NewsMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaTiempoTiempo en Puerto RicoInundaciones
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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