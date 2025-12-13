Jueza federal prohíbe a autoridades migratorias de Estados Unidos detener a Kilmar Ábrego García

Una jueza federal impidió el viernes que las autoridades de inmigración volvieran a detener a Kilmar Ábrego García, alegando que temía que pudieran detenerlo de nuevo solo unas horas después de ordenar su liberación de un centro de detención.

La orden se dio justo cuando Ábrego García se presentó a una cita programada en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aproximadamente 14 horas después de salir del centro de detención migratoria en Pensilvania.

Sus abogados enviaron una solicitud urgente a la jueza, advirtiendo que agentes del ICE podrían volver a detenerlo de inmediato. En cambio, el salvadoreño salió del edificio después de una breve cita, emergiendo entre los vítores de los seguidores que se habían reunido afuera.

Hablando brevemente a la multitud, instó a otros a “mantenerse firmes” contra lo que describió como injusticias cometidas por el gobierno.

Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto de la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump este año, cuando fue deportado erróneamente a una notoria prisión en El Salvador. Fue detenido por última vez en agosto durante una comparecencia similar.

Las autoridades no pueden volver a detenerlo hasta que el tribunal celebre una audiencia sobre la moción de la orden de restricción temporal, dijo la jueza federal de distrito, Paula Xinis, en Maryland. La jueza escribió que es probable que Ábrego García tenga éxito en cualquier otra solicitud de exención de la detención del ICE.

“Para que el público tenga alguna fe en la administración ordenada de justicia, el remedio cuidadosamente elaborado por la corte no puede ser revocado tan rápida y fácilmente sin mayor información y consideración”, escribió Xinis.

El viernes, Ábrego García se detuvo en una conferencia de prensa fuera del edificio, escoltado por un grupo de seguidores que coreaban “¡Todos somos Kilmar!”.

Kilmar Ábrego García llega a su casa en Beltsville, Maryland, el 11 de diciembre de 2025, tras ser liberado de la custoria del ICE.

Ábrego García afirma que tiene esperanza

“Me presento ante ustedes como un hombre libre y quiero que me recuerden de esta manera, con la cabeza en alto”, dijo Ábrego García a través de un traductor. “Vengo aquí hoy con tanta esperanza y agradezco a Dios que ha estado conmigo desde el principio con mi familia”.

Instó a la gente a seguir luchando.

Después de hablar, Ábrego García pasó por la revisión de seguridad en la oficina del ICE, escoltado por seguidores.

Cuando su abogado Simon Sandoval-Moshenberg anunció a la multitud reunida afuera que su cliente saldría de nuevo por las puertas de la oficina, enfatizó que la lucha legal no ha terminado.

“La orden de ayer de la jueza Xinis y ahora la orden de restricción temporal de esta mañana representan una victoria de la ley sobre el poder”, dijo Sandoval-Moshenberg.

La agencia lo liberó justo antes de las 5:00 de la tarde del jueves en respuesta a un fallo de Xinis, quien escribió que las autoridades federales lo detuvieron tras su regreso a los Estados Unidos sin ninguna base legal.

Deportado por error y devuelto

Ábrego García es un ciudadano salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses que ha vivido en Maryland durante años. Emigró a Estados Unidos sin los permisos pertinentes cuando era un adolescente para reunirse con su hermano, que había obtenido la ciudadanía estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación a su país de origen, donde podría estar en peligro por los ataques de una banda a su familia.

Aunque se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del ICE, no se le otorgó la residencia. En este año, ha sido deportado por error y retenido en una prisión salvadoreña conocida por su brutalidad a pesar de no tener antecedentes penales.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno republicano de Trump lo regresó a Estados Unidos en junio, pero solamente después de emitir una orden de detención en su contra por presuntos cargos de tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado no culpable de esas acusaciones y ha solicitado a un juez federal que las desestime.

Jennifer Vasquez Sura, left, hugs her husband Kilmar Abrego Garcia at the Immigration and Customs Enforcement field office in Baltimore, Monday, Aug. 25, 2025.

Demanda para bloquear la expulsión

El acuerdo de 2019 determinó que tenía un “temor fundado” a correr peligro en El Salvador si era deportado a ese país. Por ello, el ICE ha estado tratando de deportarlo a algún país africano. En una demanda, Ábrego García alegó que el gobierno está utilizando de forma ilegal el proceso de expulsión para castigarlo por la vergüenza pública causada por su caso.

En su orden de liberación de Ábrego García, Xinis escribió que las autoridades federales “no sólo obstaculizaron” al tribunal, “sino que (lo) engañaron activamente”. Xinis también rechazó el argumento del gobierno de que carecía de jurisdicción para intervenir en una orden de expulsión definitiva para Ábrego García, ya que no encontró que se hubiera presentado una orden final.

El ICE liberó el jueves a Ábrego García del Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, a unos 115 millas al noreste de Pittsburgh, justo antes de la fecha límite que Xinis dio al gobierno para proporcionar una actualización sobre la liberación de Ábrego García.

Regresó a su hogar en Maryland unas horas después.

Control migratorio

Los controles son la forma en que el ICE realiza el seguimiento de algunas personas liberadas por el gobierno para buscar asilo u otros casos de inmigración mientras avanzan en un sistema judicial saturado. Estas citas solían ser rutinarias, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, muchos migrantes han sido detenidos durante los controles.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó con dureza la orden de Xinis y prometió apelar, calificando el fallo como “activismo judicial descarado” por parte de una jueza nombrada durante el gobierno de Barack Obama.

“Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento.

Sandoval-Moshenberg, por su parte, señaló que la jueza dejó claro que el gobierno no puede detener a alguien de forma indefinida sin autoridad legal y que su cliente “ha soportado más de lo que cualquiera debería tener que soportar”.

Ábrego García también ha solicitado asilo ante un tribunal de inmigración.

Katheryn Millwee sostiene una pintura de Kilmar Ábrego García frente a un tribunal federal, el 25 de junio de 2025, en Nashville, Tennessee. Ábrego García fue deportado de Estados Unidos debido a un error.

Cargos en Tennessee

Ábrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas cuando el gobierno de Estados Unidos lo regresó de El Salvador. La fiscalía alegó que aceptó dinero para transportar dentro de territorio estadounidense a personas que se encontraban en el país sin autorización legal.

Los cargos derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Caminos de Tennessee muestran una interacción tranquila con Ábrego García. En el vehículo había nueve personas y los policías discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, le permitieron continuar su viaje con solo una advertencia.