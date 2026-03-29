Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

ICE seguirá en los aeropuertos hasta volver “100% a la normalidad”

El zar Tom Homan anunció que la presencia de los agentes se prolongará mientras dure dure el cierre del Departamento de Seguridad Nacioal

29 de marzo de 2026 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es uno de los que tiene agentes de ICE asignados durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, avisó este domingo que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan “100 % a la normalidad” mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos estén al 100% en una posición donde puedan efectuar operaciones con normalidad”, advirtió Homan en una entrevista con el programa dominical ‘Face The Nation’ de CBS.

El funcionario justificó por razones de seguridad el despliegue de ICE que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los aeropuertos ante el absentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), quienes llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo por el cierre del DHS.

Al menos 460 agentes de la TSA, quienes no reciben pago durante el cierre, han renunciado mientras hay un nivel de absentismo promedio del 11% diario de estos funcionarios, lo que en algunos aeródromos supera el 50%, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis)Varias personas esperan en las largas colas de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en el barrio de Queens de Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Photo/Ryan Murphy)Varias personas esperan en una cola de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
1 / 14 | En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) - Angelina Katsanis

Homan avisó que “si menos agentes de la TSA vuelven” al trabajo después del cierre, “eso significa que se mantendrán los más agentes del ICE” en los aeropuertos.

“El ICE está ahí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten, hasta que regresen a las operaciones normales, si les gusta que esos aeropuertos estén seguros”, insistió el funcionario.

El freno de operaciones del DHS cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, ante los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre restricciones al ICE.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartito para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo a la dependencia.

Ante la parálisis, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague “de inmediato” a los agentes del TSA para hacer frente a la “situación de emergencia” y “detener el caos en los aeropuertos”, lo que se prevé que comience el lunes.

Tags
Servicio de Inmigración y Control de AduanasICE-HSIBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 29 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: