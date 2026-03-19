Intentan “desenmascarar” a agentes federales de inmigración

Las propuestas para prohibir que los agentes federales de inmigración enmascaren sus rostros han cobrado nueva vida en los estados, gracias en parte a una sentencia judicial que bloqueó la primera ley de este tipo del país en California.

Poco más de un mes después de que se suspendiera la ley de California, el gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, tenía previsto firmar el jueves una ley que limita el velo facial de los agentes del orden. Entrará en vigor inmediatamente y pronto podría extenderse a otros estados.

Proyectos de ley similares contra el enmascaramiento obtuvieron la aprobación final a principios de este mes de las legislaturas lideradas por los demócratas en Oregon y Virginia, y han sido aprobados al menos en una cámara en Hawái, Maryland y Vermont. Las propuestas se oponen a las tácticas de control de la inmigración del presidente Donald Trump, en las que los agentes federales -algunos con máscaras- han detenido a miles de personas para su posible deportación, suscitando críticas de que las máscaras les permiten actuar agresivamente con impunidad.

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El Departamento de Seguridad Nacional denunció la nueva medida del estado de Washington como “irresponsable, imprudente y peligrosa”.

“Para que quede claro: no acataremos esta prohibición inconstitucional”, dijo el departamento en un comunicado.

Pero la cuestión de su constitucionalidad no está clara.

Un juez federal dictaminó en febrero que la prohibición de las máscaras en California discriminaba a los agentes de la ley federales porque se aplicaba a los agentes federales y locales, pero no a los agentes de la ley a nivel estatal. El fallo supuso una victoria para la administración de Trump, que impugnó la ley de California. Pero también estableció una vía para que los estados hagan otro intento.

La nueva medida de Washington restringe el uso del velo facial a todos los funcionarios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, una distinción clave que pretende evitar reclamaciones por discriminación contra funcionarios federales. La mayoría de los proyectos de ley pendientes en otros estados también se aplicarían a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer 1 / 9 Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eric Thayer Compartir

Creo que la decisión de California, en muchos sentidos, ha sido como una luz verde para algunos estados que habían estado pensando: “¿Podemos hacer esto?”, dijo Bridget Lavender, abogada de la Iniciativa Estatal de Investigación sobre Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin.

¿Qué provoca las restricciones de las máscaras?

Aunque los agentes de la ley de Estados Unidos no llevan máscaras de forma rutinaria, la administración de Trump ha dado a los agentes individuales la libertad de hacerlo como una forma de protegerse a sí mismos y a sus familias de posibles acosos y amenazas. Algunos manifestantes también han llevado máscaras en enfrentamientos con agentes de inmigración.

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Los legisladores californianos empezaron a buscar restricciones el año pasado después de que algunos agentes federales de inmigración llevaran la cara tapada durante acciones policiales a gran escala en Los Ángeles. En septiembre, el gobernador demócrata Gavin Newsom fue el primero en firmar una ley que prohibía a los agentes federales llevar el rostro cubierto para ocultar su identidad. La ley contenía excepciones para las mascarillas médicas, el equipo táctico y algunas otras cosas.

Desde el año pasado, legisladores demócratas de más de 30 estados han presentado proyectos de ley para restringir el uso de máscaras faciales por parte de los agentes del orden, según un análisis de Associated Press realizado con el programa informático de seguimiento de proyectos de ley Plural. Esto incluye un nuevo proyecto de ley de California, que intenta revivir las restricciones a las máscaras aplicándolas también a los agentes del orden del estado.

¿Cómo se aplicarían los nuevos límites de máscaras?

La nueva medida de Washington prohíbe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llevar el rostro cubierto mientras interactúan con el público, con excepciones para los agentes encubiertos y de equipos tácticos, con fines religiosos y con mascarillas médicas, entre otras cosas. No incluye sanciones específicas. Pero permite a las personas detenidas por agentes enmascarados demandarlos, pidiendo dinero por daños y perjuicios.

“Enmascararse crea intimidación y miedo”, afirmó el senador demócrata por el estado de Washington Javier Valdez, promotor de la ley. “Si eres un agente de la ley, el público merece saber quién eres”.

Una medida aprobada la semana pasada en Virginia ofrece un incentivo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para que adopten políticas que restrinjan el velo facial. Los agentes que infrinjan la prohibición estatal podrían ser acusados de un delito menor castigado con hasta 12 meses de cárcel y una multa de $2,500. Pero si su agencia tiene una política sobre el velo facial, cualquier infracción será tratada por esa agencia en lugar de dar lugar a cargos estatales.

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La medida de Virginia fue patrocinada por el senador estatal demócrata Saddam Azlan Salim, que llegó a Estados Unidos de Bangladesh de niño y desde entonces se ha nacionalizado.

“Crecí aquí sabiendo que si alguien viene con una máscara, sin identificación, o te van a robar o te van a secuestrar”, dijo.

¿Por qué los manifestantes pueden llevar máscaras?

Durante el debate celebrado a principios de este mes en Oregón, los legisladores republicanos plantearon objeciones al hecho de que las disposiciones contra el enmascaramiento sólo se aplicarían a los agentes del orden -no a los manifestantes- y advirtieron de que la prohibición podría contribuir a generar percepciones negativas.

“La demonización de los agentes de seguridad pública es algo que tiene un profundo impacto que repercute en toda nuestra ciudadanía”, dijo el senador estatal David Brock Smith tras votar en contra del proyecto de ley. “Hay individuos que se amotinan y difaman a estos individuos de la seguridad pública”.

Durante el debate en la Cámara de Washington, el representante estatal republicano Jim Walsh recordó haber asistido a un acto en Seattle en el que manifestantes airados llevaban máscaras. Aquel día no se produjo ningún incidente, pero “sería razonable que un agente de la ley ocultara su rostro para protegerse de un delincuente malintencionado”, dijo Walsh.

1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann 1 / 12 Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. Alex Kormann Compartir

¿Qué limitaciones de máscaras existen para el público?

Aunque Oregón y Washington no están en la lista, otros 23 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que prohíben a las personas llevar máscaras en lugares públicos para ocultar su identidad, intimidar a los demás o evitar ser reconocidas mientras cometen delitos, según el Centro Internacional de Derecho Sin Multas de Lucro. Algunos legisladores estatales republicanos pretenden aumentar esas limitaciones.

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Arizona ya ordena a los tribunales que consideren las máscaras que ocultan la identidad como un factor agravante a la hora de condenar a personas por delitos graves. Un proyecto de ley aprobado a principios de este mes por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, ampliaría los delitos contemplados y exigiría una pena mayor, a menos que la máscara se llevara por creencias religiosas sinceras.