Muere un afgano que trabajaba con el ejército estadounidense tras ser detenido por el ICE

Houston - Un inmigrante afgano cuya familia dijo que había trabajado con las fuerzas estadounidenses en su país de origen murió en un hospital de Texas tras haber sido detenido por las autoridades de inmigración, según las autoridades.

Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, murió en el Hospital Parkland de Dallas el sábado, un día después de haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La causa de la muerte sigue pendiente. Pero la familia de Paktyawal dijo que no estaba enfermo.

“Aún no podemos entender cómo ha ocurrido. Sólo tenía 41 años y era un hombre fuerte y sano. Sus hijos siguen preguntando cuándo volverá su padre a casa”, declaró la familia.

En un comunicado, el ICE señaló que Paktyawal había sido detenido por cometer fraude contra SNAP, el mayor programa de ayuda alimentaria del gobierno, el 16 de septiembre. El ICE dijo que también había sido detenido por robo el 1 de noviembre.

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Paktyawal fue detenido durante una acción policial selectiva y, en el momento de su detención y procesamiento el viernes, no informó de ningún historial médico previo, según el ICE.

Paktyawal comenzó a quejarse de falta de aliento y dolores en el pecho el viernes por la noche mientras se encontraba en una sala de espera de la oficina de campo del ICE en Dallas, según el ICE. Fue trasladado al hospital Parkland de Dallas, donde recibió tratamiento y pasó la noche ingresado.

El sábado, Paktyawal estaba desayunando cuando el personal se dio cuenta de que se le había hinchado la lengua. El personal médico realizó múltiples maniobras para salvarle la vida, pero murió a las 9.10 horas del sábado, según el ICE.

“Su fallecimiento está actualmente bajo investigación activa”, dijo el ICE.

Paktyawal había servido anteriormente junto a las fuerzas especiales del ejército estadounidense en Afganistán y llegó a Estados Unidos como refugiado tras la retirada de las tropas estadounidenses y la toma de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021, según #AfghanEvac, un grupo con sede en San Diego que ayuda a reasentar a afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de dos décadas.

Paktyawal había estado viviendo en Richardson, un suburbio de Dallas, con su familia mientras su caso de asilo seguía pendiente, según #AfghanEvac. Estaba casado y tenía seis hijos.

Las muertes bajo custodia del ICE se han disparado durante el segundo mandato de Trump.

La agencia informó de 14 muertes bajo custodia desde el inicio del año fiscal del gobierno el 1 de octubre hasta el 6 de enero, a buen ritmo para superar el recuento anterior de 24 en 12 meses. El ICE informó de 12 muertes bajo custodia en el año fiscal 2024 y de 12 en los tres años anteriores juntos.

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ICE ha aumentado el número de personas en sus centros de detención a más de 70,000 desde alrededor de 40,000 al inicio del segundo mandato de Trump. Planea gastar 38,300 millones de dólares para aumentar la capacidad a 92,600 camas a finales de noviembre, incluyendo almacenes reconvertidos que albergan hasta 10,000 cada uno

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