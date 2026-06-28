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Investigan refugio de California tras hallar 117 perros muertos y con heridas de bala

Las autoridades encontraron los restos en un refugio que se promocionaba como una organización “sin sacrificios”

28 de junio de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Humboldt registran las instalaciones del santuario de animales "Miranda's Rescue Animal Sanctuary" (Ryan Burns)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se han hallado los restos de al menos 117 perros en las instalaciones de un refugio para animales “sin sacrificio” de California; muchos de ellos presentaban heridas de bala, según informaron las autoridades.

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La Oficina del Sheriff del condado de Humboldt informó el viernes que también encontró 21 cráneos de perro, cientos de huesos y otros restos durante los registros realizados en “Miranda’s Rescue Animal Sanctuary”, un centro de 20 hectáreas ubicado en Fortuna, California.

Los investigadores que registraron el lugar el jueves localizaron una zona en un granero donde creen que probablemente se sacrificó a los perros, según informó la oficina del sheriff. En las inmediaciones también encontraron más de 600 collares de perro.

El sheriff William Honsal calificó el lugar como una “escena espantosa”. Hasta el momento no se han presentado cargos.

Se dejó un mensaje a la fundadora del refugio, Shannon Miranda, para solicitar una reacción.

En un comunicado publicado en la página web del refugio el 18 de junio, Miranda afirmó que la reciente cobertura mediática y los comentarios en internet “han ofrecido una imagen incompleta y, en algunos casos, inexacta de nuestro trabajo”.

“En Miranda’s Rescue, nuestra misión es salvar a tantos animales como podamos de forma segura, buscando siempre el equilibrio entre la compasión por los animales y nuestra responsabilidad de proteger a las familias, a los niños, a otras mascotas y al público”, escribió Miranda.

La oficina del sheriff indicó que comenzó a investigar el refugio tras recibir en abril “información fiable” relacionada con denuncias de maltrato animal, crueldad contra los animales, fraude y conspiración.

Miranda’s Rescue recauda cuotas por los traslados desde refugios, además de donaciones que, según afirma, ayudan a cubrir los gastos de alimentación, alojamiento, atención veterinaria, medicamentos, mantenimiento de las instalaciones y personal.

Según una declaración jurada relacionada con un registro previo de la propiedad, la oficina del sheriff recibió un aviso de dos defensores de los animales. Uno de ellos, propietario de un terreno colindante con el refugio, utilizó cámaras de vigilancia para monitorear la actividad cerca de un supuesto lugar de enterramiento.

De acuerdo con la declaración jurada, ambos ingresaron posteriormente al refugio y desenterraron los restos de un perro.

“Esta investigación apenas comienza”, afirmó Honsal en un comunicado. “Hay una enorme cantidad de datos que procesar, testigos a los que entrevistar y pruebas que examinar”.

Los investigadores, que utilizaron un radar de penetración terrestre, encontraron 117 restos intactos en distintas fases de descomposición enterrados en un campo abierto.

Se realizaron radiografías a 70 de los restos en el lugar y se encontraron indicios de fragmentos de bala en muchos de ellos. Según la oficina del sheriff, la causa de la muerte de muchos de esos animales parecía haber sido heridas de bala.

Los investigadores también encontraron otros restos en avanzado estado de descomposición.

La oficina del sheriff informó que cientos de perros fueron trasladados o entregados por particulares y refugios de animales a “Miranda’s Rescue”.

En su declaración, Miranda afirmó: “Miranda’s Rescue es un refugio que no practica la eutanasia. No sacrificamos a los animales simplemente para hacer espacio”.

Sin embargo, añadió: “Hay circunstancias excepcionales en las que la eutanasia puede ser necesaria: cuando un animal padece una enfermedad terminal o cuando representa un peligro grave y continuo para las personas u otros animales”.

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