JD Vance tiene el momento que “esperaba” para amonestar al presidente Volodymyr Zelensky

Cuando Vance era candidato al Senado federal en Ohio en 2022, declaró en el podcast “War Room” de Steve Bannon que le parecía ridículo que Estados Unidos estuviera enfocado en lo que sucede en la frontera entre Ucrania y Rusia. “Tengo que ser honesto contigo”, le dijo al presentador, un aliado de Trump. “Realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra”.

“Creo que hay muchas democracias en el mundo”, comentó a The Associated Press ese marzo, poco después de que Moscú lanzara su invasión. “Y cada vez que una de ellas entra en un conflicto ahora, a fin de cuentas, no puede ser algo que nos corresponda”.