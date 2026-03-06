Jefe de vacunas de la FDA se va por segunda vez de la agencia

Washington - El asediado jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el doctor Vinay Prasad, vuelve a dejar la agencia, la segunda vez en menos de un año que se marcha tras polémicas decisiones relacionadas con la revisión de vacunas y medicamentos especializados para enfermedades raras.

El Comisario de la FDA, Marty Makary, anunció la noticia al personal de la FDA en un correo electrónico enviado a última hora del viernes, en el que informaba de que Prasad dejaría el cargo a finales de abril. Makary dijo que Prasad volvería a su trabajo académico en la Universidad de California, San Francisco.

La última destitución de Prasad se produce tras una serie de polémicas de alto nivel en torno a la revisión de vacunas, terapias génicas y fármacos biotecnológicos por parte de la FDA, en las que las empresas han criticado a la agencia por dar marcha atrás y, en algunos casos, pedir nuevos ensayos de productos previamente autorizados por los reguladores.

En julio, Prasad se vio brevemente obligado a dejar su puesto tras enfrentarse a ejecutivos de biotecnología, grupos de pacientes y aliados conservadores del presidente Donald Trump. Fue readmitido menos de dos semanas después con el respaldo del Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y Makary.

Prasad, académico de larga trayectoria y crítico con las normas de la FDA en materia de revisión de medicamentos, ha adoptado un enfoque aparentemente contradictorio de la regulación desde su llegada a la FDA el pasado mes de mayo. En repetidas ocasiones, Prasad se ha unido a Makary en el anuncio de medidas para agilizar y facilitar a las empresas la revisión de los medicamentos por parte de la FDA. Pero también ha impuesto nuevas advertencias y requisitos de estudio para algunos medicamentos biotecnológicos y vacunas, en particular las inyecciones COVID que han sido durante mucho tiempo un objetivo para Kennedy, un activista antivacunas desde hace mucho tiempo antes de unirse a la administración Trump.

