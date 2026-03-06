Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jefe de vacunas de la FDA se va por segunda vez de la agencia

El doctor Vinay Prasad abandona la agencia por segunda ocasión tras controvertidas revisiones de vacunas y fármacos

6 de marzo de 2026 - 7:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El sello de la Administración de Alimentos y Medicamentos se ve en el Auditorio del Edificio Hubert Humphrey en Washington, el 22 de abril de 2025. (AP Photo/Jose Luis Magana, Archivo) (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El asediado jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el doctor Vinay Prasad, vuelve a dejar la agencia, la segunda vez en menos de un año que se marcha tras polémicas decisiones relacionadas con la revisión de vacunas y medicamentos especializados para enfermedades raras.

El Comisario de la FDA, Marty Makary, anunció la noticia al personal de la FDA en un correo electrónico enviado a última hora del viernes, en el que informaba de que Prasad dejaría el cargo a finales de abril. Makary dijo que Prasad volvería a su trabajo académico en la Universidad de California, San Francisco.

La última destitución de Prasad se produce tras una serie de polémicas de alto nivel en torno a la revisión de vacunas, terapias génicas y fármacos biotecnológicos por parte de la FDA, en las que las empresas han criticado a la agencia por dar marcha atrás y, en algunos casos, pedir nuevos ensayos de productos previamente autorizados por los reguladores.

En julio, Prasad se vio brevemente obligado a dejar su puesto tras enfrentarse a ejecutivos de biotecnología, grupos de pacientes y aliados conservadores del presidente Donald Trump. Fue readmitido menos de dos semanas después con el respaldo del Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y Makary.

Prasad, académico de larga trayectoria y crítico con las normas de la FDA en materia de revisión de medicamentos, ha adoptado un enfoque aparentemente contradictorio de la regulación desde su llegada a la FDA el pasado mes de mayo. En repetidas ocasiones, Prasad se ha unido a Makary en el anuncio de medidas para agilizar y facilitar a las empresas la revisión de los medicamentos por parte de la FDA. Pero también ha impuesto nuevas advertencias y requisitos de estudio para algunos medicamentos biotecnológicos y vacunas, en particular las inyecciones COVID que han sido durante mucho tiempo un objetivo para Kennedy, un activista antivacunas desde hace mucho tiempo antes de unirse a la administración Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
