FDA reevaluará seguridad de preservante utilizado en varias comidas populares

Las autoridades sanitarias federales anunciaron el martes que reevaluarán la seguridad de una sustancia química denominada BHA que se utiliza en alimentos como papas fritas, cereales, comidas congeladas y productos cárnicos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una nueva solicitud de información sobre el butilhidroxianisol, un preservante. La revisión de la agencia “considerará si el BHA es seguro en sus condiciones actuales de uso en alimentos y como sustancia en contacto con alimentos”, dice un comunicado.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de la FDA por revisar los aditivos químicos presentes en los alimentos estadounidenses. En mayo, la agencia identificó el BHA como una de las principales prioridades de revisión.

“Estamos tomando medidas decisivas para garantizar que las sustancias químicas presentes en nuestro suministro de alimentos no causen daños”, declaró en un comunicado Marty Makary, Comisario de la FDA.

La agencia clasificó por primera vez el BHA como “generalmente reconocido como seguro”, o GRAS, en 1958 y lo aprobó como aditivo alimentario en 1961. Sin embargo, desde 1991, el Programa Nacional de Toxicología clasifica el BHA como “carcinógeno humano razonablemente previsible”.

Grupos de defensa de la salud como el Centro para la Ciencia en el Interés Público llevan mucho tiempo instando a los consumidores a evitar los productos que contengan BHA porque algunos estudios han indicado que esta sustancia química provoca cáncer en ratas, ratones y hámsters. El BHA figura en la lista de carcinógenos conocidos de la Propuesta 65 de California desde 1990.

Los datos del etiquetado de los envases indican que el uso de BHA ha disminuido en los últimos años, pero sigue presente en muchos alimentos, incluidos los destinados a los niños, según la FDA.

