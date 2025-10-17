John Bolton se entregaría tras ser acusado por manejo de información clasificada

Washington — Se espera que John Bolton se entregue a las autoridades el viernes y haga su primera aparición ante el tribunal por cargos que acusan al exasesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump de almacenar registros de alto secreto en su casa y compartir con sus familiares notas tipo diario que contenían información clasificada.

La acusación federal de 18 cargos del jueves también sugiere que se expuso información clasificada cuando operativos que se cree que están vinculados al gobierno iraní hackearon la cuenta de correo electrónico de Bolton y obtuvieron acceso a material confidencial que había compartido. Un representante de Bolton le dijo al FBI en 2021 que sus correos electrónicos habían sido hackeados, dicen los fiscales, pero no reveló que Bolton había compartido información clasificada a través de la cuenta o que los hackers tenían posesión de secretos gubernamentales.

El caso, seguido de cerca, se centra en una figura de larga data en los círculos de política exterior republicanos que se hizo conocido por sus opiniones de línea dura sobre el poder estadounidense y que sirvió durante más de un año en la primera administración de Donald Trump antes de ser despedido en 2019. Más tarde publicó un libro muy crítico con Donald Trump.

PUBLICIDAD

El tercer caso contra un adversario de Donald Trump en el último mes se desarrollará en un contexto de preocupación de que el Departamento de Justicia esté persiguiendo a los enemigos políticos del presidente republicano y al mismo tiempo evitando que sus aliados sean objeto de escrutinio.

“Ahora, me he convertido en el último objetivo de la utilización del Departamento de Justicia para acusar a aquellos que él considera sus enemigos con cargos que fueron rechazados antes o distorsionan los hechos”, dijo Bolton en un comunicado.

Aun así, la acusación es significativamente más detallada en sus acusaciones que los casos anteriores contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. A diferencia de esos casos presentados por un fiscal estadounidense designado apresuradamente, la acusación de Bolton fue firmada por fiscales de seguridad nacional de carrera. Si bien la investigación de Bolton saltó a la vista del público en agosto cuando el FBI registró su casa en Maryland y su oficina en Washington, la investigación ya estaba en marcha cuando Donald Trump asumió el cargo en enero.

La acusación presentada en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, alega que entre 2018 y este agosto pasado, Bolton compartió con dos familiares más de 1,000 páginas de información sobre sus actividades diarias en el gobierno.

El material incluía entradas “tipo diario” con información clasificada como de alto secreto que había aprendido de reuniones con otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de sesiones informativas de inteligencia o conversaciones con líderes extranjeros, según la acusación. Después de enviar un documento, Bolton escribió en un mensaje a sus familiares: “¡¡¡De lo cual no hablamos!!!”. En respuesta, uno de sus familiares escribió: “Shhhhh”, dijeron los fiscales.

PUBLICIDAD

La acusación dice que entre el material compartido había información sobre adversarios extranjeros que en algunos casos revelaba detalles sobre las fuentes y los métodos utilizados por el gobierno para recopilar inteligencia.

Los dos miembros de la familia no fueron identificados en los documentos judiciales, pero una persona familiarizada con el caso, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles no públicos, los identificó como la esposa e hija de Bolton.

La acusación también sugiere que Bolton era consciente de lo inapropiado de compartir información clasificada con personas no autorizadas a recibirla, citando una entrevista con los medios de comunicación en abril en la que reprendió a los funcionarios de la administración de Donald Trump por usar Signal para discutir detalles militares confidenciales. Aunque los fiscales pretenden que la anécdota demuestre que Bolton entendía el protocolo adecuado para los secretos gubernamentales, el equipo legal de Bolton también puede señalarla para argumentar un doble rasero en la aplicación porque no se sabe que el Departamento de Justicia haya abierto ninguna investigación sobre el episodio de Signal.

El abogado de Bolton, Abbe Lowell, dijo en un comunicado que los “hechos subyacentes en este caso fueron investigados y resueltos hace años”.

Dijo que los cargos se derivan de porciones de los diarios personales de Bolton durante sus 45 años de carrera en el gobierno e incluían información no clasificada que se compartió solo con su familia inmediata y que el FBI conocía desde 2021.

“Como muchos funcionarios públicos a lo largo de la historia”, dijo Lowell, “Bolton guardó diarios, eso no es un delito”. Dijo que Bolton “no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información”.

PUBLICIDAD

Bolton sugirió que el caso penal era una consecuencia de un esfuerzo fallido del Departamento de Justicia después de que dejó el gobierno para bloquear la publicación de su libro de 2020 “The Room Where It Happened”, que retrataba a Donald Trump como gravemente mal informado sobre política exterior.

La administración de Donald Trump afirmó que el manuscrito de Bolton contenía información clasificada que podría dañar la seguridad nacional si se exponía. Los abogados de Bolton han dicho que siguió adelante con el libro después de que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con quien Bolton había trabajado durante meses, dijera que el manuscrito ya no tenía información clasificada.

En 2018, Bolton fue designado para servir como el tercer asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Su breve mandato se caracterizó por disputas con el presidente sobre Corea del Norte, Irán y Ucrania. Esas divisiones finalmente llevaron a la partida de Bolton.

Bolton posteriormente criticó el enfoque de Donald Trump hacia la política exterior y el gobierno en su libro, incluso alegando que Donald Trump vinculó directamente la provisión de ayuda militar a Ucrania a la voluntad de ese país de llevar a cabo investigaciones sobre Joe Biden, quien pronto sería el rival demócrata de Donald Trump en las elecciones de 2020, y miembros de la familia de Biden.