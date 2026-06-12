Juez niega al Centro Kennedy pausar fallo que ordena retirar el nombre de Trump del edificio

Un juez denegó el viernes una solicitud del Centro Kennedy Center para pausar un fallo que ordena retirar el nombre del presidente Donald Trump del edificio.

A menos que el centro decida apelar la decisión del juez federal de distrito Christopher Cooper, la resolución abre la posibilidad de que el nombre de Trump sea retirado del recinto. En su fallo del mes pasado, Cooper señaló que solo el Congreso podía impulsar un cambio en el nombre del Centro Kennedy y ordenó que las referencias a Trump fueran eliminadas para el viernes.

Hasta el momento, un portavoz del centro no ha comentado sobre el fallo. Se vio a trabajadores construyendo andamios alrededor de una sección del edificio que incluye el nombre de Trump.

El mes pasado, Cooper dictaminó que el nombre de Trump fue añadido ilegalmente al emblemático recinto de artes escénicas de Washington. La tarde del jueves, la junta elegida por el mandatario en el centro emprendió un esfuerzo de último minuto para mantener su nombre en la fachada del icónico recinto de artes escénicas, pero Cooper se negó a suspender su orden.

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1 / 15 | Oro, placas y monumentos: las polémicas remodelaciones que impulsa Trump. Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado una serie de intervenciones en espacios emblemáticos que han generado debate público. A continuación, algunas de las más polémicas. - The Associated Press 1 / 15 Oro, placas y monumentos: las polémicas remodelaciones que impulsa Trump Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado una serie de intervenciones en espacios emblemáticos que han generado debate público. A continuación, algunas de las más polémicas. The Associated Press Compartir

En un memorando fechado el 4 de junio y dirigido al personal por la Oficina del Asesor Jurídico General del Kennedy Center se indica que las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos deben reflejar el nombre como “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” o “Kennedy Center”.

En el sitio web del Centro Kennedy se ha eliminado el nombre de Trump. Y un correo electrónico anterior enviado a miembros, en el que se ofrecían paquetes de entradas para la ceremonia del 28 de junio del Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, provenía del Centro Kennedy sin incluir el nombre de Trump.

Tras ignorar al Centro Kennedy durante gran parte de su primer mandato, Trump ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto desde su regreso al cargo. Apenas un mes después de iniciar su segundo mandato, destituyó a la anterior dirección del centro y la reemplazó por una junta de fideicomisarios que lo nombró presidente.