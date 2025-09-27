Opinión
27 de septiembre de 2025
Jueza de Arizona impide al gobierno de Donald Trump deportar niños migrantes guatemaltecos y hondureños

La jueza del distrito de Tucson, Rosemary Márquez, concedió la medida cautelar preliminar

27 de septiembre de 2025 - 10:19 PM

El edificio de tribunales Evo A. DeConcini en Tucson, Arizona. La jueza de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, concedió una medida cautelar preliminar citando preocupaciones sobre los pasos dados por el ejecutivo para preparar la expulsión de los menores no acompañados. (Jacques Billeaud)
Una jueza federal en Arizona prohibió temporalmente el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump deporte de forma inmediata a docenas de niños guatemaltecos y hondureños que llegaron a Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto.

La jueza de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, concedió una medida cautelar preliminar citando preocupaciones sobre los pasos dados por el ejecutivo para preparar la expulsión de los menores no acompañados.

“La base del argumento de los demandados para justificar su autoridad para sacar a los demandados de Estados Unidos es que los demandados están reuniendo a los niños demandantes con sus padres en el extranjero, pero el abogado no pudo identificar un solo caso de coordinación entre un padre y cualquiera de los gobiernos —estadounidense o guatemalteco", escribió la magistrada.

El fallo amplía la protección para los menores que viven en albergues o en hogares de acogida, después de que la jueza dictada una orden de restricción temporal durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos. Esa medida tenía como objetivo evitar que los niños fueran deportados hasta al menos el 26 de septiembre.

La demanda fue presentada por el Proyecto de Derechos de los Migrantes y Refugiados de Florence en nombre de 57 niños guatemaltecos y 12 de Honduras, de entre 3 y 17 años.

“El gobierno de Trump está comprometido a reunir a los niños con sus padres y a mantener a las familias unidas”, aseveró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “El tribunal inferior se interpuso erróneamente en este plan. Esperamos la reivindicación de la autoridad legal para promover la reunificación familiar”.

Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.A medida que el presidente endurece las políticas de inmigración de Estados Unidos, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawái, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.
1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop

Esta demanda y otra relacionada que se entabló en Washington fueron presentadas en respuesta a las acciones del gobierno de Trump para deportar rápidamente a menores migrantes guatemaltecos.

El mes pasado, el gobierno notificó a los albergues —donde se aloja a los menores que viajan sin un adulto después de que cruzan la frontera hacia Estados Unidos— que iban a llevarlos de regreso a Guatemala y que debían estar listos en cuestión de horas. Muchos llegaron a subir a aviones en Texas la mañana del 31 de agosto, y estaban listos para partir hacia Guatemala.

La demanda en Arizona solicita al ejecutivo que dé a los menores la oportunidad de presentar argumentos para no ser repatriados y que tengan acceso a asistencia legal. También reclama que se les coloque en un entorno menos restrictivo y que sea más beneficioso para ellos.

Por su parte, el gobierno de Trump ha rechazado las críticas, e insiste en que está tratando de reunir a los niños con sus familias, lo que es lo mejor para ellos, y que lo hace a petición del gobierno guatemalteco.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
