Justicia federal promete castigar a quienes perturben la política migratoria de Donald Trump

Washington - La agente federal describió sus heridas como “boo-boos”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos persiguió agresivamente al presunto autor. Encarcelaron a Sidney Lori Reid por un delito grave de agresión, acusándola de herir al agente durante una protesta en julio contra las medidas migratorias del presidente Donald Trump en Washington, D.C.

Cuando los miembros del gran jurado se negaron tres veces a acusar a Reid, de 44 años, de un delito grave, la fiscalía lo procesó por un delito menor.

Las imágenes de las cámaras corporales mostradas en el juicio revelaron que Reid no había golpeado intencionadamente a la agente. En su lugar, la agente se había arañado la mano con una pared mientras ayudaba a otro agente que había empujado a Reid y le había dicho que “cerrara el pico” y “se metiera en sus asuntos”.

Los miembros del jurado tardaron menos de dos horas en absolver al trabajador del hospital de animales.

“Parecía que me iban a quitar la vida”, dijo Reid, que pasó dos días en la cárcel y temía perder su nuevo trabajo y su apartamento. “Me rompió el corazón porque se supone que este es un país bueno y justo y no vi nada en torno a mi caso que fuera bueno o justo en absoluto para nadie”.

El caso de Reid fue parte del esfuerzo de meses del Departamento de Justicia para procesar a las personas acusadas de agredir u obstaculizar a los oficiales federales mientras protestaban contra la represión de la inmigración de Trump y los despliegues militares. La fiscal general Pam Bondi ha ordenado a los fiscales que acusen a los acusados de agredir a los oficiales “con el delito demostrable más alto disponible bajo la ley.” En una declaración reciente, Bondi prometió que los infractores se enfrentarán a “consecuencias severas.”

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha tenido dificultades para cumplir ese compromiso. Al examinar 166 causas penales federales incoadas desde mayo contra personas en cuatro ciudades lideradas por demócratas en el epicentro de las manifestaciones, The Associated Press descubrió:

- De las 100 personas acusadas inicialmente de delitos graves de agresión a agentes federales, 55 vieron reducidos sus cargos a delitos menores o fueron desestimados de plano. Al menos 23 se declararon culpables, la mayoría de ellos de cargos reducidos en acuerdos con los fiscales que resultaron en poco o ningún tiempo de cárcel.

- Más del 40% de los casos se referían a cargos por delitos menores relativamente leves, una cifra que parece socavar las afirmaciones de Trump de que muchos de los acusados son terroristas domésticos.

- Los cinco acusados, incluido Reid, que fueron a juicio hasta ahora fueron absueltos.

- Los fiscales han logrado que se presenten cargos por delitos graves contra al menos 58 personas, algunas de ellas acusadas inicialmente de delitos menores. Estas personas han sido acusadas de una serie de agresiones que incluyen el lanzamiento de piedras contra vehículos federales y puñetazos o patadas a funcionarios. Estos casos están pendientes de juicio.

Varios factores contribuyen a explicar este historial desigual. En ocasiones, los fiscales no han logrado que el gran jurado presentara las acusaciones necesarias para procesar a alguien por un delito grave. En otros casos, los vídeos y los testimonios han puesto en tela de juicio las acusaciones iniciales, lo que ha llevado a los fiscales a rebajar la categoría de los delitos. En docenas de casos, los agentes sólo sufrieron heridas leves, o no sufrieron heridas en absoluto, socavando un componente clave de la acusación de delito grave de agresión que requiere la posibilidad de lesiones corporales graves.

Los delitos graves conllevan penas severas, a menudo de años de cárcel. Una condena por delito menor, por otro lado, por lo general resulta en ningún tiempo en la cárcel o sólo unas pocas semanas o meses tras las rejas.

Antiguos fiscales y profesores de Derecho afirmaron que el análisis de AP plantea dudas sobre el modo en que el Departamento de Justicia ha procesado a los manifestantes.

“De estos datos se desprende claramente que el gobierno está siendo extremadamente agresivo y acusando por cosas que normalmente no se acusarían en absoluto”, afirmó Mary McCord, ex fiscal federal y directora del Instituto de Defensa Constitucional del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown. “La otra cosa que se echa en falta aquí, en la forma en que el gobierno federal parece estar considerando estas protestas, es que no parece haber respeto por los derechos de la Primera Enmienda. Parece que quieren impedir que la gente proteste contra los planes de deportación masiva de la administración.”

Randall Eliason, ex fiscal federal y ex profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, dijo que los funcionarios del Departamento de Justicia podrían estar trabajando en otros casos en lugar de en “delitos menores, menores”.

“Muchos de estos casos también muestran cómo la retórica en Twitter y en comunicados de prensa y declaraciones no está sobreviviendo a la sala del tribunal”, dijo. “Lo que eso te dice es que la administración Trump espera enviar un mensaje y enfriar futuras protestas, no perseguir casos criminales serios que necesitan ser procesados”.

El Departamento de Justicia afirmó que seguirá buscando los cargos más graves disponibles contra los presuntos responsables de poner en peligro a los agentes federales.

“No toleraremos ningún tipo de violencia dirigida contra nuestros valientes funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que trabajan incansablemente para mantener a salvo a los estadounidenses”, declaró Natalie Baldassarre, portavoz del departamento. “Quienes ataquen a las fuerzas del orden responderán plenamente de sus actos, a pesar de los mejores esfuerzos de los jueces liberales activistas que preferirían que los delincuentes violentos salieran libres”.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta el 24 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional dice que ha habido 238 asaltos a personal de Inmigración y Aduanas en todo el país, frente a 19 durante el mismo periodo el año pasado. La agencia declinó proporcionar su lista o dar detalles sobre cómo define las agresiones.

Las agresiones se han producido en medio de un par de tiroteos dirigidos contra centros de detención de inmigrantes en Texas y el ataque mortal contra tropas de la Guardia Nacional en Washington perpetrado por un ex soldado afgano que había trabajado para la CIA.

El espectro antifa

La administración ha desplegado -o intentado desplegar- tropas en las cuatro ciudades en las que AP examinó los casos penales: Washington, D.C., Los Ángeles, Portland y Chicago. Los jueces han bloqueado los despliegues en Portland y Chicago, citando la falta de pruebas creíbles de que haya alguna rebelión organizada y encontrando que los funcionarios de la administración Trump a menudo habían exagerado o mentido sobre las amenazas planteadas por los manifestantes. Un juez de distrito y un tribunal de apelaciones han ido y venido sobre si Trump debe devolver el control de las tropas en California al estado.

Trump y su administración han tratado de justificar los despliegues militares, en parte, pintando a los manifestantes de inmigración como “antifa”, que el presidente ha tratado de designar como “organización terrorista doméstica.”

“El presidente Trump no hará la vista gorda ante la sostenida campaña de violencia que destruye las ciudades estadounidenses perpetrada por los izquierdistas y quienes los habilitan”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

El término antifa, abreviatura de “antifascistas”, engloba a manifestantes de extrema izquierda que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos, a veces enfrentándose a las fuerzas del orden.

La revisión de AP encontró sólo un puñado de referencias a “antifa” en los registros judiciales de cualquiera de los 166 casos que revisó. Los fiscales federales escribieron en documentos judiciales que un acusado en Portland era alguien que “afirma una asociación informal con Antifa”. En otro caso, un agente del FBI escribió en una declaración jurada que personas influyentes conservadoras habían descrito a un manifestante como un “ayudante o agitador de Antifa”.

La AP no encontró ningún caso en el que las autoridades federales acusaran oficialmente a un manifestante de ser un “terrorista doméstico” o de formar parte de un esfuerzo organizado para atacar a agentes federales.

En las declaraciones juradas de muchos de los casos de Portland, los agentes federales se refirieron a los manifestantes del llamado “bloque negro”, que visten totalmente de negro, pero no utilizaron la palabra “antifa” para describirlos.

En al menos un comunicado de prensa, el DHS ha alegado que un manifestante era un presunto miembro de antifa. Esa persona fue detenida en octubre frente a una instalación del ICE en la zona de Chicago cuando presuntamente portaba un arma de fuego. Aún no ha sido acusado de ningún delito, según consta en los registros judiciales.

Cinco personas se declararon culpables el mes pasado de delitos relacionados con el terrorismo derivados de un tiroteo ocurrido el 4 de julio en el que resultó herido un agente de policía ante un centro de detención de inmigrantes cerca de Dallas. Los fiscales de ese caso acusaron a los acusados de formar parte de una célula antifa. No se incluyó en el análisis de AP porque no ocurrió en una de las cuatro ciudades donde Trump ha intentado desplegar tropas.

“Los alborotadores y otros delincuentes violentos han amenazado a nuestros agentes del orden, les han arrojado piedras, botellas y fuegos artificiales, han pinchado las ruedas de sus vehículos, los han embestido, les han tendido emboscadas e incluso les han disparado”, declaró Tricia McLaughlin, Subsecretaria del DHS.

Evacuación de delitos graves

El análisis de AP mostró que docenas de personas acusadas de delitos graves han visto sus delitos reducidos a delitos menores.

Entre ellos estaba Dana Briggs, un veterano de las Fuerzas Aéreas de 70 años que fue acusado en septiembre de agresión tras una protesta en Chicago. En un primer momento, la fiscalía rebajó el cargo a delito menor. Después de que aparecieran imágenes de vídeo de agentes federales tirando a Briggs al suelo, la fiscalía retiró el caso. Los fiscales se negaron a decir por qué lo habían desestimado.

En Portland, Lucy Shepherd, de 28 años, fue acusada en noviembre de un delito grave de agresión por haber golpeado el brazo de un agente federal que intentaba desalojar a una multitud frente a las instalaciones del ICE en la ciudad. Sus abogados argumentaron en los documentos presentados ante el tribunal que un vídeo de su detención demostraba que no se había producido una agresión. El vídeo, escribieron, mostraba que ella apartó a un agente con “muy poca fuerza para haber tenido la intención de infligir ningún tipo de lesión al agente”. La fiscalía retiró el caso.

La oficina del fiscal federal de Oregón declinó hacer comentarios.

Los fiscales no están obligados a revelar los motivos por los que solicitan la rebaja de categoría de un cargo, y gran parte de ese proceso se mantiene en secreto. Los expertos jurídicos afirman que los fiscales suelen tomar este tipo de medidas cuando se enteran de que las pruebas son más débiles de lo esperado o descubren hechos que no respaldan una acusación de delito grave.

Los expedientes judiciales muestran que los fiscales han presentado cargos por delitos graves contra personas acusadas de agredir a funcionarios y agentes federales de diversas maneras. Se les acusa de lanzar piedras y proyectiles contra los agentes, darles puñetazos o patadas y dispararles con bolas de pintura.

Cómo se disuelve un caso

Marimar Martínez, de 30 años de edad, auxiliar de enseñanza en una escuela Montessori, fue detenida y acusada en octubre de un delito grave, en el que se la acusaba de intentar embestir con su coche a un agente de la Patrulla Fronteriza en un barrio del suroeste de Chicago. Un comunicado de prensa del DHS afirmaba que ella y el conductor de otro coche implicado en el incidente eran “terroristas domésticos”.

En documentos judiciales, un agente del FBI alegó que Martínez y el otro conductor conducían de forma “agresiva” y perseguían a un vehículo de la Patrulla Fronteriza.

Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza salieron de su vehículo, escribió el agente del FBI, Martínez condujo hacia uno de los agentes. El agente se vio obligado a abrir fuego, alegó el agente, golpeando a Martínez al menos cinco veces. Fue atendida en un hospital y dada de alta. En el interior del coche de Martínez, las autoridades recuperaron un arma de fuego cargada, escribió el agente.

El DHS señaló en un comunicado de prensa que Martínez iba armada con un “arma semiautomática”. Martínez y un hombre de 21 años fueron acusados de agredir a una agente federal con su vehículo, clasificada como arma peligrosa. Se enfrentaban a penas de hasta 20 años de prisión.

Entonces el caso se vino abajo.

Resultó que Martínez poseía legalmente el arma, y sus abogados alegaron que las imágenes de vídeo -de las cámaras de seguridad y las cámaras corporales que llevaban los agentes de la Patrulla Fronteriza- socavaban la versión oficial. Los vídeos mostraban a un agente de la Patrulla Fronteriza chocando con su vehículo contra el camión de Martínez, y no al revés, dijo su abogado. Los mensajes de texto mostraban al agente federal alardeando de su puntería después del tiroteo.

“Disparé 5 tiros y ella tenía 7 agujeros”, rezaba un mensaje de texto que el agente, Charles Exum, envió a sus colegas. “Anotadlo en vuestro libro, chicos”. Veinticuatro horas después del tiroteo, Exum mandó un mensaje: “Guay, me apunto a otra ronda”.

El mes pasado, los fiscales federales retiraron todos los cargos contra Martínez y el otro conductor. El abogado de Martínez celebró la medida, pero subrayó que la “vida de su clienta ha cambiado para siempre” debido a sus lesiones físicas, el trauma y las repercusiones a largo plazo de haber sido tachada públicamente de “terrorista doméstica.”

“Lo llaman ‘Operación Midway Blitz’, pero yo lo llamo ‘Operación Midway Bust’ porque este y todos los casos que han salido de aquí se han venido abajo”, dijo el abogado, Christopher Parente.

Joseph D. Fitzpatrick, fiscal adjunto del Distrito Norte de Illinois, dijo que los fiscales evalúan constantemente las pruebas para garantizar que “se atiendan los intereses de la justicia en todos y cada uno de los casos.”

Los expertos jurídicos afirman que la retirada de casos o la reducción de cargos no son victorias sencillas para los acusados.

Señalaron que los acusados tienen que contratar abogados y pueden enfrentarse a importantes gastos legales. También pueden pasar días o semanas en la cárcel, con la posibilidad de perder el trabajo y ver cómo sus familias se ven desestructuradas.

Perdido en el juicio

Antiguos fiscales federales y abogados defensores se declararon sorprendidos de que el Departamento de Justicia llevara a juicio al menos cinco casos de delitos menores. Este tipo de juicios consumen muchos recursos y los condenados no suelen ser condenados a penas de cárcel. Los expertos dijeron que también les sorprendió que el Departamento de Justicia perdiera los cinco casos en el juicio, una señal de que los casos eran particularmente débiles.

“Cuando el Departamento de Justicia intenta golpear a alguien, debería acertar el 99,9% de las veces. Y eso no está ocurriendo”, dijo Ronald W. Chapman II, abogado defensor con amplia experiencia en los tribunales federales.

La derrota más sonada fue la de Sean Charles Dunn, un hombre de Washington D.C. que lanzó un sándwich al estilo Subway a un agente de la Patrulla Fronteriza al que había calificado de “fascista”. Dunn fue absuelto el 6 de noviembre tras dos días de juicio.

Katherine Carreño fue detenida en agosto por un delito grave de agresión, acusada de golpear a un agente federal en Los Ángeles. La joven, de 32 años, protestaba con un grupo ante el edificio federal del centro de la ciudad cuando los agentes de seguridad del DHS les pidieron que se apartaran del camino de un vehículo que intentaba entrar por una puerta, según una denuncia penal.

Carreño, asistente jurídica, dijo que era una de las muchas veces que había ido a manifestarse frente al complejo federal donde se detenía a los inmigrantes.

Un agente dio “dos órdenes en voz alta para que retrocedieran”, cosa que hicieron todos los manifestantes excepto Carreño, según la denuncia. El agente la empujó lejos del vehículo, y Carreño “levantó la mano y la bajó en un movimiento de bofetada” sobre el brazo del agente. Lo hizo dos veces antes de ser detenida, según la denuncia.

Los fiscales redujeron la acusación a un delito menor y la llevaron a juicio.

Un vídeo de las redes sociales mostrado a los miembros del jurado mostraba a un agente avanzando a grandes zancadas hacia Carreño y empujándola hacia atrás. Ella no estaba de pie delante del vehículo, sino a la derecha y ligeramente por delante de él. El vídeo no muestra si Carreño golpeó al agente.