Kamala Harris respalda a Jasmine Crockett al Senado por Texas en primarias demócratas

La exvicepresidenta Kamala Harris apoyó el viernes a la diputada Jasmine Crockett en las primarias demócratas de Texas para el Senado de Estados Unidos, un notable sello de aprobación de una importante figura del establishment mientras Crockett lucha contra los temores de que se la considere demasiado controvertida para ganar unas elecciones generales.

Harris grabó una robocall con su apoyo, según confirmó el viernes un portavoz de la campaña de Crockett.

Crockett se presentó el martes a la nominación demócrata contra el representante estatal James Talarico, que hace hincapié en su atractivo para los republicanos en un estado donde domina el GOP.

Crockett ha construido un perfil nacional como una feroz luchadora retórica en el Capitolio y ha energizado a algunos votantes hambrientos de líderes dispuestos a enfrentarse al presidente Donald Trump y sus aliados de la derecha.

Las primarias del martes en Texas son la primera gran contienda del país de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El apoyo de Harris se produjo el mismo día en que Trump visitó Corpus Christi, Texas. A pocos días de las primarias, no ha respaldado públicamente al actual senador John Cornyn ni a ninguno de los aspirantes que se presentan como aliados más fuertes de Trump.