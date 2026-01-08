La Casa Blanca somete a revisión el millonario proyecto para el salón de baile de Donald Trump

Se espera que la Casa Blanca comparta detalles del salón de baile planeado por el presidente Donald Trump en la reunión mensual del jueves de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, meses después de que el ala este fuera demolida en preparación para la construcción.

La Casa Blanca presentó en diciembre sus planes de salón de baile a la comisión, uno de los dos paneles federales que revisan la construcción en terrenos federales, por lo general antes de que se inicie la construcción. El National Trust for Historic Preservation ha presentado una demanda para detener la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares, acusando a la administración Trump de violar las leyes federales al proceder antes de someter el proyecto a las revisiones independientes, la aprobación del Congreso y los comentarios del público.

El primer paso en el proceso de revisión del Proyecto de Modernización del Ala Este es una presentación informativa, en la que la Casa Blanca expone el proyecto. Los miembros de la Comisión podrán formular preguntas y comentarios generales. En primavera está prevista una revisión más formal, que incluirá testimonios públicos y votaciones.

Según un resumen publicado en el sitio web de la comisión, el objetivo del proyecto es “establecer un espacio permanente y seguro para eventos dentro de los terrenos de la Casa Blanca” que proporcione mayor capacidad para actos oficiales del Estado, elimine la dependencia de carpas e instalaciones de apoyo temporales y “proteja la integridad histórica y el paisaje cultural de la Casa Blanca y sus terrenos”.

Un plan de diseño global para la Casa Blanca elaborado en 2000 identificó la “necesidad de ampliar el espacio para eventos con el fin de atender la creciente demanda de visitantes y ofrecer un lugar adecuado para actos significativos”, decía el resumen. Añadía que las sucesivas administraciones habían “reconocido esta necesidad como una prioridad permanente”.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital, compuesta por 12 miembros, está dirigida por Will Scharf, uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Scharf dijo en la reunión de diciembre de la comisión que el proceso de revisión se trataría con seriedad y se llevaría a cabo a un “ritmo normal y deliberativo.”

Carol Quillen, presidenta del Trust, declaró a The Associated Press en una entrevista reciente que toma a Scharf “al pie de la letra” en cuanto a que la comisión hará su trabajo.

Trump, republicano en su segundo mandato, lleva años hablando de construir un salón de baile en la Casa Blanca. El pasado julio, la Casa Blanca anunció que se construiría un espacio de 90,000 pies cuadrados en el lado este del complejo para acomodar a 650 invitados sentados, con un coste estimado entonces de 200 millones de dólares. Trump ha dicho que se pagará con donaciones privadas, incluida la suya.

Más tarde amplió la capacidad del salón a 999 personas y, en octubre, ya había demolido el ala este de la Casa Blanca, de dos plantas, para construirlo allí. En diciembre actualizó el precio a 400 millones de dólares, el doble de la estimación original.