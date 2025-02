Los estudios realizados en más de 870 pacientes con dolor agudo debido a intervenciones quirúrgicas en pies y abdomen demostraron que el fármaco de Vertex proporcionaba más alivio que una pastilla ficticia, pero no superaba a una combinación común de opiáceos y paracetamol.

“No se trata de una eficacia aplastante”, dijo Michael Schuh, de la Clínica Mayo, farmacéutico y experto en medicina del dolor que no participó en la investigación. “Pero sí lo es en cuanto a que se trata de una vía y un mecanismo de acción muy diferentes. Así que creo que es muy prometedor”.

Vertex empezó a investigar el fármaco en la década de 2000, cuando se dispararon las sobredosis, impulsadas principalmente por la prescripción masiva de analgésicos opiáceos para dolencias comunes como la artritis y el dolor de espalda. Las prescripciones han disminuido drásticamente en la última década y la actual oleada de la epidemia de opiáceos se debe principalmente al fentanilo ilícito, no a los medicamentos farmacéuticos.

“Al intentar desarrollar medicamentos que no generen los riesgos adictivos de los opiáceos, un factor clave es bloquear la señalización del dolor antes de que llegue al cerebro”, declaró el año pasado a The Associated Press el doctor David Altshuler, de Vertex.