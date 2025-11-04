Opinión
Feriados
4 de noviembre de 2025
86°ligeramente nublado
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La mitad de los habitantes de Florida considera mudarse del estado por los altos precios

Nueve de cada 10 floridanos, el 90%, manifestó su inquietud por la inflación, incluyendo un 56% que dice estar “muy preocupado”

4 de noviembre de 2025 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más de uno de cada cuatro encuestados, el 26%, expresó que está “seriamente considerando” abandonar el estado por el costo de vida. (Nam Y. Huh)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami— Casi la mitad de los residentes de Florida, 49.6%, está considerando mudarse del estado, uno de los principales destinos de la migración interna en Estados Unidos, debido al alto costo de vida, según una encuesta de la Florida Atlantic University (FAU).

RELACIONADAS

Más de uno de cada cuatro encuestados, el 26%, expresó que está “seriamente considerando” abandonar el estado por el costo de vida, mientras que un 23.6% señaló que “lo está considerando algo”, según el estudio de opinión realizado entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre.

“El índice de quienes consideran mudarse es llamativo, pues sugiere que, aunque Florida atrae nuevos residentes, muchos de los actuales se sienten lo suficiente exprimidos para pensar en irse”, expresó Eric Levy, director asistente de la Iniciativa de Encuestas de Negocios y Economía (BEPI, en inglés) de FAU, en un comunicado.

Nueve de cada 10 floridanos, el 90%, manifestó su inquietud por la inflación, incluyendo un 56% que dice estar “muy preocupado”, mientras que ocho de cada 10, el 80%, están intranquilos por la asequibilidad de la vivienda, con un 49% “muy preocupado”.

El 51% de los encuestados indicó que se siente “algo seguro” de que podría comprar una casa hoy, mientras el 79% percibió que adquirir una vivienda es “más difícil que hace cinco años”, con los precios (36%), las tasas de interés (15%) y el costo de los enganches (11%) como las mayores barreras.

En Francia, se estableció un límite a los aumentos en los precios de alquiler en el 2022. Hasta mediados del año pasado, un arrendador solo podía aumentar el alquiler en 3.5%. El país adoptará un índice de referencia que luego servirá como guía a los caseros.Según el Boletín Oficial del Estado, este año, los caseros pueden aumentar el precio del alquiler en 3%. Posteriormente, aplicará un índice de referencia para ajustar los precios de alquiler en función de una herramienta que desarrollaría el Instituto Nacional de Estadística. Existen otros criterios, en función de la demanda de vivienda y si los arrendadores poseen cinco viviendas de alquiler o más. Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas en indicar que aplicaría el nuevo sistema.En Puerto Rico, se reguló el alquiler de propiedades hasta 1995, cuando se eliminó la Ley de Alquier Razonable, aprobada en 1946. Al presente, diversas voces proponen que se adopten nuevas medidas, como parte de un plan más abarcador para promover la disponibilidad de vivienda asequible.
1 / 10 | ¿Cómo se regulan los alquileres de vivienda en otras partes del mundo?. En Francia, se estableció un límite a los aumentos en los precios de alquiler en el 2022. Hasta mediados del año pasado, un arrendador solo podía aumentar el alquiler en 3.5%. El país adoptará un índice de referencia que luego servirá como guía a los caseros. - Natacha Pisarenko

Además, más de dos de cada cinco floridanos, 43%, expresaron que vive “de salario en salario”, lo que implica que no pueden ahorrar más allá de su sueldo, por lo que solo 48 % tienen un fondo de emergencias que permita cubrir tres meses de gasto.

La principal razón por la que no hay mayor ahorro es “el alto costo de vida”, mencionado por el 43%, por encima de las deudas (15%) y limitaciones de ingresos (13%).

Pese al panorama, el 53% de los floridanos aún cree en el ‘sueño americano’, con un 41% que considera que la economía estadounidense es “excelente o buena”, aunque un 27.6% la tacha de “pobre” y un 31.5% la percibe “regular”.

El fenómeno contrasta con la llegada de habitantes que desde la pandemia del Covid-19 experimentó Florida, que fue el segundo estado con más ganancias de población de 2023 a 2024, con 467,347, solo detrás de Texas, según datos de la Oficina del Censo.

Florida sumó 1 millón de nuevos hogares de 2019 a 2023, impulsado por migración de estados como Nueva York, Illinois y California, pero eso implicó un aumento promedio de $500 en los alquileres hasta una media de $1,719, expuso en julio un estudio de la Universidad de Florida.

La encuesta de FAU se realizó a 1,000 adultos en línea con un margen de error de 3.02%.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
