El perro Eeyore ayuda a una agente en Florida a encontrar a una anciana de 86 años desaparecida

Destin, Florida - Un perro llamado Eeyore se convirtió en rescatista al guiar a una agente hasta donde una anciana de 86 años había caído mientras lo paseaba, según muestra un video de la cámara corporal de la oficial del Sheriff en el condado de Okaloosa, Florida.

El esposo de la mujer informó de su desaparición en la noche del 25 de septiembre después de que ella no regresó de su paseo.

“Ella solamente lleva al perro, pero nunca tarda más de 10 o 15 minutos”, dijo el preocupado esposo a la agente, según muestra el video publicado el lunes. “Ya casi es una hora. Ya ha pasado más de una hora”.

La agente condujo su patrulla por el vecindario hasta que vio a Eeyore en medio de la carretera. El perro se acercó a la agente, quien le respondió: “¡Hola! ¿Dónde está tu mami?“

Entonces, el perro la guió a la oficial hasta el lugar cercano donde la mujer se había caído.

La mujer, que estaba alerta y luego fue llevada a un centro médico, se asombró de que Eeyore hubiera guiado a la agente hasta ella, señalando que ni siquiera era su perro.