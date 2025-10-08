Opinión
8 de octubre de 2025
El perro Eeyore ayuda a una agente en Florida a encontrar a una anciana de 86 años desaparecida

El can llevó a una oficial del condado de Okaloosa hasta el lugar donde la mujer había caído mientras lo paseaba

8 de octubre de 2025 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perro se le acercó a una oficial que conducía una patrulla para llevará hasta donde estaba la mujer de 86 años que se había caído. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Destin, Florida - Un perro llamado Eeyore se convirtió en rescatista al guiar a una agente hasta donde una anciana de 86 años había caído mientras lo paseaba, según muestra un video de la cámara corporal de la oficial del Sheriff en el condado de Okaloosa, Florida.

El esposo de la mujer informó de su desaparición en la noche del 25 de septiembre después de que ella no regresó de su paseo.

“Ella solamente lleva al perro, pero nunca tarda más de 10 o 15 minutos”, dijo el preocupado esposo a la agente, según muestra el video publicado el lunes. “Ya casi es una hora. Ya ha pasado más de una hora”.

La agente condujo su patrulla por el vecindario hasta que vio a Eeyore en medio de la carretera. El perro se acercó a la agente, quien le respondió: “¡Hola! ¿Dónde está tu mami?“

Entonces, el perro la guió a la oficial hasta el lugar cercano donde la mujer se había caído.

La mujer, que estaba alerta y luego fue llevada a un centro médico, se asombró de que Eeyore hubiera guiado a la agente hasta ella, señalando que ni siquiera era su perro.

“¿Se acercó a tu auto?“, preguntó la mujer a la agente. ”Oh, cariño... Oh, Eeyore, eres un buen chico. Abuela te ama".

