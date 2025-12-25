La realidad virtual abre las puertas a que las personas mayores estrechen lazos en la vida real

Al igual que muchas comunidades de jubilados, The Terraces sirve de refugio tranquilo para un núcleo de personas mayores que ya no pueden viajar a lugares lejanos ni emprender aventuras audaces.

Pero pueden volver a sus días de aventuras y búsqueda de emociones cuando los cuidadores de la comunidad de Los Gatos (California) programan una cita para que los residentes -muchos de los cuales tienen entre 80 y 90 años- se pongan por turnos los cascos de realidad virtual.

En cuestión de minutos, los auriculares pueden transportarles a Europa, sumergirles en las profundidades oceánicas o hacerles volar en impresionantes expediciones en ala delta mientras permanecen sentados uno junto al otro. La selección de programas de RV ha corrido a cargo de Rendever, una empresa que ha convertido una forma de tecnología a veces aislante en un catalizador para mejorar la cognición y las conexiones sociales en 800 comunidades de jubilados de Estados Unidos y Canadá.

Un grupo de residentes de The Terraces que participaron en una sesión de RV a principios de este año se encontraron remando con los brazos junto a sus sillas mientras nadaban con una manada de delfines mientras veían uno de los programas 3D de Rendever. “¡Pudimos sumergirnos y ni siquiera tuvimos que aguantar la respiración!”, exclamó Ginny Baird, de 81 años, tras la inmersión virtual.

Durante una sesión que incluía un paseo virtual en globo aerostático, un residente jadeó: “¡Dios mío!”. Otro se estremeció: “¡Es duro de ver!”.

La tecnología Rendever también puede utilizarse para llevar virtualmente a los mayores a los lugares donde crecieron de niños. Para algunos, será la primera vez que vean sus ciudades natales en décadas.

Un viaje virtual al barrio de su infancia, en el distrito neoyorquino de Queens, ayudó a Sue Livingstone, de 84 años, a convencerse de las ventajas de la tecnología de realidad virtual, aunque ella pueda salir más a menudo que muchos residentes de The Terraces, situado en Silicon Valley, a unos 55 kilómetros al sur de San Francisco.

“No se trata sólo de poder volver a verlo, sino de todos los recuerdos que nos trae”, afirma Livingstone. “Hay algunas personas que viven aquí y nunca salen de su zona de confort. Pero si se les convence para que vengan a probar los auriculares, puede que se den cuenta de que les gusta”.

Adrian Marshall, director de vida comunitaria de The Terraces, afirma que cuando una experiencia de RV se difunde de un residente a otro, los no iniciados suelen sentir la curiosidad suficiente para probarla, aunque eso signifique perderse la partida de Mexican Train, un juego de mesa parecido al dominó muy popular en la comunidad.

“Se convierte en un tema de conversación para ellos. Realmente conecta con la gente”, dice Marshall sobre la programación de RV de Rendever. “Ayuda a crear un puente humano que les hace darse cuenta de que comparten ciertas similitudes e intereses. Convierte el mundo artificial en realidad”.

Rendever, una empresa privada con sede en Somerville (Massachusetts), espera desarrollar su plataforma para la tercera edad gracias a una reciente subvención de los Institutos Nacionales de la Salud, que aportarán casi $4.5 millones para estudiar formas de reducir el aislamiento social de las personas mayores que viven en casa y de sus cuidadores.

Algunos estudios han descubierto que los programas de VR presentados en un formato de visionado limitado pueden ayudar a las personas mayores a mantener y mejorar sus funciones cognitivas, pulir sus recuerdos y fomentar las conexiones sociales con sus familiares y compañeros de residencia en centros asistenciales. Los expertos afirman que esta tecnología puede ser útil como complemento, y no como sustituto, de otras actividades.

“Siempre existe el riesgo de pasar demasiado tiempo frente a una pantalla”, afirma Katherine “Kate” Dupuis, neuropsicóloga y profesora que estudia temas relacionados con el envejecimiento en el Sheridan College de Canadá. “Pero si se usa con precaución, con sentido y propósito, puede ser muy útil. Puede ser una oportunidad para que los mayores se relacionen con alguien y compartan una sensación de asombro”.

Según Pallabi Bhowmick, investigador de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign que estudia el uso de la VR con personas mayores, los cascos de realidad virtual pueden ser una forma más sencilla de que estas personas interactúen con la tecnología en lugar de andar a tientas con un smartphone u otro dispositivo que requiera pulsar botones u otros mecanismos.

“Los estereotipos de que las personas mayores no están dispuestas a probar nuevas tecnologías tienen que cambiar, porque sí están dispuestas y quieren adaptarse a tecnologías que les resulten significativas”, afirma Bhowmick. “Además de ayudarles a aliviar el estrés, entretenerse y conectar con otras personas, hay un aspecto intergeneracional que podría ayudarles a entablar relaciones con los más jóvenes, que se enteran de que usan la RV y dicen: “¡El abuelo mola!””.

El interés del CEO de Rendever, Kyle Rand, por ayudar a su propia abuela a afrontar los retos emocionales y mentales del envejecimiento le empujó por un camino que le llevó a cofundar la empresa en 2016 tras estudiar neuroingeniería en la Universidad de Duke.

“Lo que realmente me fascina de los seres humanos es lo mucho que nuestro cerebro depende de la conexión social y lo mucho que aprendemos de los demás”, afirma Rand. “Un grupo de ancianos residentes que realmente no se conocen tan bien pueden reunirse, pasar 30 minutos juntos en una experiencia de RV y luego encontrarse sentados comiendo juntos mientras continúan una conversación sobre la experiencia.”

Se trata de un mercado lo bastante amplio como para que otro especialista en VR, Mynd Immersive, con sede en Dallas, compita con Rendever con servicios adaptados a comunidades de ancianos.

Además de ayudar a crear conexiones sociales, la programación de RV tanto de Rendever como de Mynd se ha empleado como posible herramienta para ralentizar potencialmente los efectos deletéreos de la demencia. Así es como otra residencia de ancianos de Silicon Valley, el Forum, utiliza a veces esta tecnología.

Bob Rogallo, un residente de Forum con demencia que le ha dejado sin habla, parecía estar disfrutando de una caminata virtual por el Parque Nacional de los Glaciares, en Montana, mientras asentía y sonreía mientras celebraba su 83 cumpleaños con su esposa, de 61 años.

Sallie Rogallo, que no padece demencia, dijo que la experiencia le trajo gratos recuerdos de las visitas que la pareja hizo al mismo parque durante los más de 30 años que pasaron recorriendo Estados Unidos en su vehículo de recreo.

“Me hizo desear tener 30 años menos para poder volver a hacerlo”, dijo sobre la visita virtual a Glacier. “Esto te permite salir del mismo entorno e ir a un sitio nuevo o visitar lugares en los que ya has estado”.